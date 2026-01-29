ضبط 250 كيلو شيكولاته منتهية الصلاحية وملح مجهول المصدر بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 250 كيلو شيكولاته منتهية الصلاحية داخل مخزن مواد غذائية، وطن ونصف ملح مجهولة المصدر، وسلع فاسدة ومخابز مخالفة ، فى حملة تفتيشية بمركز كفرالزيات.

حملات تموينية

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين،وتوجيهات اللواء اشرف الجندى محافظ الغربية، وتكليفات المهندس ناصر العفيفي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية،بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والأنشطة التجارية، ومتابعة مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ردع مخالفين

وتم تشكيل حملة تموينية مكبرة بدائرة إدارة تموين كفر الزيات تحت رئاسة أحمد فتحى مدير الإدارة وعضوية مفتشي الرقابة التموينية بالادارة وأسفرت الحملة عن ضبط أحد أصحاب مخازن بيع المواد الغذائية، لحيازته وعرضه للبيع كمية من الشيكولاتة منتهية الصلاحية، تم ضبطها قبل طرحها بالأسواق استعدادًا لشهر رمضان، بكمية قدرها 250 كيلو (ربع طن).

كما تم تحرير محضر جنحة ضد أحد أصحاب مصانع الرنجة، لحيازته كمية من الملح مجهول المصدر، متحجر، ومشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بكمية قدرها طن ونصف، كما تم تحرير محضر جنحة ضد أحد أصحاب المطاعم، لحيازته وعرضه للبيع كمية من السجق المشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بكمية قدرها 20 كيلو، وتحرير محضر جنحة ضد أحد أصحاب محال المقالى والتسالي، لحيازته وعرضه للبيع كمية من الشيكولاتة منتهية الصلاحية، بكمية قدرها 9 كيلو، قبل طرحها بالأسواق.

كما تم المرور على عدد من المخابز وتم تحرير 6 محاضر إثبات حالة نقص وزن ما بين الشريحة الأولى والشريحة الثانية، و تحرير محضر إثبات حالة لعدم نظافة أدوات العجين، وتحرير محضر إثبات حالة لعدم إعطاء المواطن بون الصرف.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.