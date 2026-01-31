نقلة حضارية للمحلة.. كورنيش المدينة الأول يوشك على الانتهاء..صور

على امتداد ترعة بحر شبين يقترب الحلم من الاكتمال، ليكتمل أول كورنيش داخل المدينة العمالية، متنفسًا واسعًا لأهالي المحلة ومحورًا مروريًا ذكيًا يربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة – المنصورة مباشرة دون عبور الشوارع الداخلية.

أعمال تطوير

يتابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الأعمال لحظة بلحظة، مؤكدًا أن المشروع الذي قاربت نسبة تنفيذه على الانتهاء يمثل حلمًا طال انتظاره لأهالي المدينة العمالية، ويعيد رسم ملامح المحلة الكبرى ويمنح المواطنين متنفسًا حضاريًا ومكانًا للجمال والتنزه، مع توفير طرق آمنة ومنظمة تسهّل الحركة داخل المدينة.

أعمال تطوير

ويشهد الكورنيش تركيب الفواصل الفسفورية الحديثة لفصل الطريق إلى اتجاهين، بما يرفع معدلات الأمان المروري ويضمن انسيابية الحركة، لتصبح كل رحلة على الكورنيش تجربة آمنة ومريحة للمواطنين.

تحرك تنفيذي

المحلة الكبرى التي صنعت تاريخ الصناعة المصرية تستحق كل يوم مشهدًا أجمل، وشوارع أهدأ وهواء أنقى ومساحات مفتوحة للحياة. الكورنيش الجديد رسالة أن المدينة تتغير للأفضل… وأن لأهلها نصيبًا يوميًا من التطوير الذي يليق بهم.