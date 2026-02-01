الخميس آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة الإلكترونية..وتسليمها للمدارس الأحد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الخميس القادم الموافق 5 فبراير 2026 ، هو آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يبدأ الطلاب تسليم استمارات الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس من الأحد 8 فبراير 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن آخر موعد لتسليم الطلاب استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لطباعة كشوف 150 د للمدارس يوم الخميس الموافق 5 مارس 2026 ، وآخر موعد لتسليم المدارس استمارات الثانوية العامة 2026 للجان النظام والمراقبة يوم الخميس 26 مارس 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لتسليم طلاب المنازل استمارات الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للجنة النظام والمراقبة يوم الخميس 30 ابريل 2026

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه لن يتم قبول استمارة لأي طالب تخلف عن المواعيد مهما كانت الأسباب

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يجب التأكد من أن استمارات الثانوية العامة 2026 الإلكترونية موضحا بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها كما ورد بمواد الامتحان للنظامين الجديد والقديم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 للدورين الأول والثاني

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026