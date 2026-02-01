قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: ختان الإناث عادة غير مقبولة واعتداء صارخ على الفتيات
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
أخبار العالم

مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة

أ ش أ

وصلت القائم بأعمال السفارة الأمريكية، لورا دوجو، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس لإعادة فتح البعثة الدبلوماسية الأمريكية بعد سبع سنوات من قطع العلاقات بين البلدين.

وقالت دوجو في رسالة نشرتها السفارة الأمريكية في فنزويلا على منصة إكس :"أنا وفريقي على أتم الاستعداد للعمل". كما نشر الموقع صورًا لها لحظة وصولها إلى مطار مايكيتيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر من العملية العسكرية التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أطاحت بالرئيس الفنزويلي آنذاك، نيكولاس مادورو، من منصبه.

وكانت فنزويلا والولايات المتحدة قد قطعتا العلاقات الدبلوماسية في فبراير 2019 بقرار من مادورو. وأغلق البلدان سفارتيهما بالتراضي بعد أن أعلن ترامب دعمه العلني للنائب خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد في يناير من العام نفسه.

وصرح وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو، أحد أبرز السياسيين في فنزويلا والموالي للرئيس مادورو، في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن إعادة فتح السفارة الأمريكية سيوفر للحكومة الفنزويلية وسيلة لمتابعة معاملة الرئيس المخلوع، الذي يقبع في السجون الأمريكية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، في رسالة عبر تطبيق تيليجرام، إن وصول دوجو يأتي ضمن برنامج مشترك يهدف إلى "تسوية وحل الخلافات القائمة عبر الحوار الدبلوماسي، على أساس الاحترام المتبادل والقانون الدولي".

ووصلت دوجو، التي شغلت سابقًا منصب سفير فنزويلا في نيكاراغوا وهندوراس، إلى البلاد بعد يوم واحد من إعلان الرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريجيز، عن مشروع قانون للعفو العام للإفراج عن السجناء السياسيين. وكان هذا الإجراء أحد المطالب الرئيسية للمعارضة الفنزويلية.

