ملح على الطريق.. تحذيرات للسائقين في طريق سيوة مرسى مطروح

حذر رواد طريق سيوة مرسي مطروح وعدد من أهالى الواحة سائقي السيارات على طريق سيوة – مرسى مطروح، بعد رصد تراكم كميات من الملح على الطريق بالكيلو 10 طريق سيوة مرسي مطروح ما يشكل خطورة كبيرة على حركة المرور وسلامة المسافرين.

وأضافوا أن انتشار الملح على الأسفلت يقلل من تماسك إطارات السيارات مع الطريق، ويزيد من احتمالات الانزلاق، خاصة مع السرعات العالية أو أثناء القيادة الليلية.

كما حذروا أيضا لوجود تراب علي الطريق الخرساني يتسبب في عدم القدرة على التحكم في السيارة خصوصاً الملاكي بالكيلو 40 طريق سيوة مرسي مطروح.

وناشد الأهالى المسئولين علي وضع حل لهذه المشكلة التي تكاد تتسبب في إزهاق أرواح.