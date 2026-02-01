وكيل وزارة الأوقاف يناقش خطط العمل الدعوي ويؤكد جاهزية المساجد لاستقبال شهر رمضان

اجتمع الدكتور عاصم القبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، بقيادة الدعوة والمكتب الفني، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل الدعوي والإداري.

وتناول الاجتماع مناقشة عددٍ من الملفات المهمة المتعلقة بخطط العمل الدعوي، وآليات تطوير الأداء، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، بما يحقق رسالة الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، والارتقاء بالعمل الدعوي على أسس علمية ومنهجية رصينة.

وشدّد على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية، والتأكد من جاهزية المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، من حيث النظافة العامة، والانضباط الإداري، والالتزام بالتعليمات المنظمة لشعائر الشهر الفضيل، بما يحقق رسالة المسجد الدعوية، ويهيئ الأجواء الإيمانية المناسبة للمصلين.

وأكد وكيل الوزارة، في ختام الاجتماع، ضرورة بذل مزيد من الجهد، والعمل بروح الفريق الواحد، تنفيذًا لتوجيهات معالي الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبما يسهم في خدمة بيوت الله تعالى وتحقيق الصالح العام.