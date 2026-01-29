ادفع عشان تاخدها .. بيع نتيجة الإعدادية بالقاهرة والجيزة على بوابة التعليم الأساسي

فوجئ أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظتي القاهرة والجيزة ، بقيام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة ببيع نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول بمقابل مادي من خلال خدمات 0900 قبل اتاحة النسخة المجانية للطلاب على بوابة التعليم الأساسي

ففي محافظة القاهرة ، أعلنت بوابة التعليم الأساسي عن إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب عبر أرقام 09000100 و 09000111 و 5757 بعد دفع المبلغ المطلوب

وقالت بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة : يتم الدفع عن طريق كود فوري الذى يظهر من خلال أي منفذ فورى أو تطبيق my fawry أو الدفع من خلال البطاقة الائتمانية

وفي محافظة الجيزة ، فوجئ الأهالي والطلاب بأن بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة ، بأن خدمة المحادثة الآلية ايضا تؤكد على ضرورة الدفع اولا للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

حيث قالت بوابة التعليم الأساسي : للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 قم بالضغط على زر اتمام عملية الدفع للاستعلام عن النتيجة ، وبعد اتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر استلام النتيجة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 وأولياء أمورهم ترقب تفعيل رابط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

حيث يتاح للطلاب الاستعلام عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة بعد اعتمادها رسميا من خلال الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح

اضغط على عرض النتيجة





رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 ، ترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة ، على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة خلال ساعات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة يظهر على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة ، ويمكن الوصول إليه مباشرةً من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory