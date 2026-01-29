أربيلوا يكشف سبب الخسارة الدراماتيكية أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

كشف ألفارو أربيلوا المدير الفني لنادي ريال مدريد سبب الخسارة القاسية أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق بنفيكا البرتغالي فوزًا ثمينًا على حساب ريال مدريد الإسباني، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، أن الخسارة لم تكن بسبب قلة ركض كيليان مبابي أو فينيسيوس جونيور.

وأوضح أربيلوا خلال تصريحاته: لم نتمكن من السيطرة على مجريات المباراة، ولم نتحكم في انفعالاتنا، ولم نحافظ على المستوى المطلوب طوال 90 دقيقة.

وأضاف : "كنت أعرف مستوى بنفيكا ولم يكن أداؤهم مفاجئًا بالنسبة لي وأتحمل مسؤولية الخسارة.

وعن سبب إجراء عدة تبديلات في المباراة قال: "لم نكن نرغب في تكرار ما حدث مع أسينسيو، وأردنا تفادي الحصول على بطاقات حمراء".

واختتم أربيلوا تصريحاته، قائلًا: "علينا أن ننظر إلى الأمام، فالفوز في مثل هذه المباريات يتطلب التطور في عدة جوانب وليس جانبًا واحدًا فقط".

وبعد الخسارة، يلعب ريال مدريد مباريات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى الدور الأول في المركز التاسع.