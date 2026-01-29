قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
معارك طاحنة بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيجراي.. ماذا يحدث في أثيوبيا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
يسري غازي

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل أقوال أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان الفرنسي أمام لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف فى أحداث نهائي السنغال.

كان منتخب السنغال توج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 بعد تحقيقه الفوز أمام نظيره المغرب بهدف دون رد.

وأفادت التقارير أن قائد منتخب المغرب أشرف حكيمي قال خلال جلسة استماع لجنة التأديب بالكاف :

ضياع ضربة الجزاء جاء نتيجة الأجواء الترهيبية التي خلقها الجمهور السنغالي داخل الملعب.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن قراراته التأديبية النهائية بشأن الأحداث التي شهدها نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي جمعت بين منتخبي السنغال والمغرب، في مواجهة اتسمت بالتوتر داخل وخارج المستطيل الأخضر، وانعكست تبعاتها على قرارات صارمة ضد الطرفين.

عقوبات قاسية على السنغال.. غرامة تاريخية وإيقافات مؤثرة

فرض الاتحاد الإفريقي عقوبات ثقيلة على المنتخب السنغالي، تصدرتها معاقبة باب ثياو المدير الفني لأسود التيرانجا، بالإيقاف لمدة خمس مباريات في المسابقات التابعة لـ«كاف»، إلى جانب توقيع غرامة مالية شخصية قدرها 100 ألف دولار، بسبب سلوكه خلال النهائي.

كما شملت العقوبات إيقاف لاعبي المنتخب السنغالي، إيليمان ندياي وإسماعيلا سار، لمدة مباراتين لكل منهما، ما يمثل ضربة قوية للمنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

ولم تتوقف العقوبات عند الجهاز الفني واللاعبين، حيث قرر «كاف» تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم مبلغ 615 ألف دولار، في واحدة من أكبر الغرامات المالية بتاريخ الكرة الإفريقية، ما يعكس حجم المخالفات التي رصدتها اللجنة التأديبية خلال المباراة النهائية.

المغرب تحت طائلة العقوبات.. إيقافات وغرامة مالية

من جانبه، لم ينجُ المنتخب المغربي من العقوبات، حيث قرر الاتحاد الإفريقي إيقاف النجم أشرف حكيمي مباراة واحدة، لكن مع إيقاف التنفيذ، في إشارة إلى مراعاة بعض الملابسات مع توجيه تحذير واضح بتشديد العقوبة حال تكرار المخالفة.

كما تقرر إيقاف إسماعيل الصيباري لمدة ثلاث مباريات، ليغيب عن عدد من المواجهات المقبلة في المسابقات القارية.

وقرر «كاف» أيضًا تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ 315 ألف دولار، على خلفية الأحداث المرتبطة بالمباراة النهائية

أشرف حكيمي منتخب المغرب السنغال كأس أمم إفريقيا الكاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

توصيل الحرارة

اكتشاف ثوري قد يغير مستقبل تبريد الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي| إيه الحكاية

ساعة يوم القيامة

ابتكره علماء الذرة.. ما هي ساعة يوم القيامة؟

صور الأقمار الاصطناعية تكشف تأثير السيارات الكهربائية على جودة الهواء

صور الأقمار الاصطناعية تكشف ظاهرة تسببها السيارات الكهربائية.. ما القصة؟

بالصور

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد