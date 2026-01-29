ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل أقوال أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان الفرنسي أمام لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف فى أحداث نهائي السنغال.

كان منتخب السنغال توج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 بعد تحقيقه الفوز أمام نظيره المغرب بهدف دون رد.

وأفادت التقارير أن قائد منتخب المغرب أشرف حكيمي قال خلال جلسة استماع لجنة التأديب بالكاف :

ضياع ضربة الجزاء جاء نتيجة الأجواء الترهيبية التي خلقها الجمهور السنغالي داخل الملعب.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن قراراته التأديبية النهائية بشأن الأحداث التي شهدها نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي جمعت بين منتخبي السنغال والمغرب، في مواجهة اتسمت بالتوتر داخل وخارج المستطيل الأخضر، وانعكست تبعاتها على قرارات صارمة ضد الطرفين.

عقوبات قاسية على السنغال.. غرامة تاريخية وإيقافات مؤثرة

فرض الاتحاد الإفريقي عقوبات ثقيلة على المنتخب السنغالي، تصدرتها معاقبة باب ثياو المدير الفني لأسود التيرانجا، بالإيقاف لمدة خمس مباريات في المسابقات التابعة لـ«كاف»، إلى جانب توقيع غرامة مالية شخصية قدرها 100 ألف دولار، بسبب سلوكه خلال النهائي.

كما شملت العقوبات إيقاف لاعبي المنتخب السنغالي، إيليمان ندياي وإسماعيلا سار، لمدة مباراتين لكل منهما، ما يمثل ضربة قوية للمنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

ولم تتوقف العقوبات عند الجهاز الفني واللاعبين، حيث قرر «كاف» تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم مبلغ 615 ألف دولار، في واحدة من أكبر الغرامات المالية بتاريخ الكرة الإفريقية، ما يعكس حجم المخالفات التي رصدتها اللجنة التأديبية خلال المباراة النهائية.

المغرب تحت طائلة العقوبات.. إيقافات وغرامة مالية

من جانبه، لم ينجُ المنتخب المغربي من العقوبات، حيث قرر الاتحاد الإفريقي إيقاف النجم أشرف حكيمي مباراة واحدة، لكن مع إيقاف التنفيذ، في إشارة إلى مراعاة بعض الملابسات مع توجيه تحذير واضح بتشديد العقوبة حال تكرار المخالفة.

كما تقرر إيقاف إسماعيل الصيباري لمدة ثلاث مباريات، ليغيب عن عدد من المواجهات المقبلة في المسابقات القارية.

وقرر «كاف» أيضًا تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ 315 ألف دولار، على خلفية الأحداث المرتبطة بالمباراة النهائية