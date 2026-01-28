إيقاف وغرامة وحرمان.. عقوبات قاسية ضد السنغال بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا

يستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف للإعلان عن عقوبات مباراة السنغال والمغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وتوج منتخب السنغال بقيادة بابي ثياو بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الفوز على المغرب بهدف دون رد.

وكشفت مصادر مقربة من لجنة الانضباط بالكاف إلى ملامح القرار المرتقب بشأن عقوبات نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، التي جاءت علي النحو التالي :

1- احتفاظ منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 باعتبار أن المباراة تم استكمالها حتى نهايتها وأن اللاعبين وأفراد الطاقم لم يغادروا أرضية الملعب.

2- عقوبة ثقيلة في انتظار بابي ثياو مدرب منتخب السنغال تصل حد الإيقاف ما بين 8 إلى 12 مباراة بسبب إصدار أمر بمغادرة الملعب إلي جانب حرمانه من المشاركة في كأس العالم 2026 في حال موافقة الفيفا.

3- تغريم الاتحاد السنغالي بمئات الآلاف من الدولارات بسبب سلوك غير رياضي بقيمة أقل من مليون دولار ما بين 300 ألف و800 ألف دولار.