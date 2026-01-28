قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الحكومة الإيرانية: إذا ارتفعت ألسنة النيران فستحرق العالم بأسره
التفاصيل الكاملة لواقعة اشتعال حريق فى عوامة أحد المطاعم بأسوان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس
بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
رياضة

إيقاف وغرامة وحرمان.. عقوبات قاسية ضد السنغال بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا

يسري غازي

يستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف للإعلان عن عقوبات مباراة السنغال والمغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وتوج منتخب السنغال بقيادة بابي ثياو بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الفوز على المغرب بهدف دون رد.

وكشفت مصادر مقربة من لجنة الانضباط بالكاف إلى ملامح القرار المرتقب بشأن عقوبات نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، التي جاءت علي النحو التالي : 

1- احتفاظ منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 باعتبار أن المباراة تم استكمالها حتى نهايتها وأن اللاعبين وأفراد الطاقم لم يغادروا أرضية الملعب.

2- عقوبة ثقيلة في انتظار بابي ثياو مدرب منتخب السنغال تصل حد الإيقاف ما بين 8 إلى 12 مباراة بسبب إصدار أمر بمغادرة الملعب إلي جانب حرمانه من المشاركة في كأس العالم 2026 في حال موافقة الفيفا.

3- تغريم الاتحاد السنغالي بمئات الآلاف من الدولارات بسبب سلوك غير رياضي بقيمة أقل من مليون دولار ما بين 300 ألف و800 ألف دولار.

السنغال المغرب نهائي كأس أمم إفريقيا الكاف

