يجب معاقبته.. رئيس لجنة الحكام السابق يهاجم حكم مباراة منتخب مصر والسنغال

قال الحكم الدولي ياسر عبد الرؤوف، رئيس لجنة الحكام السابق، إن حكم المباراة مصر والسنغال كان لابد أن يعاقب بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة الجزائر وعدم احتساب ركلة جزاء لهم، ولكن تفاجئنا بأنه يكون حكم مباراة ربع النهائي.



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أخطاء المباراة بدأت بدري للغاية، وكان هناك أخطاء كثيرة لم تحتسب للمنتخب، مؤكدا على أن إنذار حسام عبد المجيد غير مستحق.



واسترسل: حكم المباراة تجاهل تماما احتساب العديد من المخالفات على لاعبي السنغال، وتلك المخالفات كانت ستصنع الفارق مع المنتخب المصري.



ولفت إلى أن اللاعب عمرو مرموش كان له 5 أو 6 مخالفات ولكن الحكم لم يحتسبهم، مشددا على أن كرة هدف السنغال كانت فيها شبهه تسلل.



