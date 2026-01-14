تشكيل منتخب نيجيريا لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

أعلنت منتخبا المغرب ونيجيريا عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بينهما، المقرر إقامتها مساء الأربعاء عند الساعة العاشرة على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في إطار نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويستعد الفريقان لمواجهة حاسمة يسعى خلالها كل منهما لضمان مقعده في المباراة النهائية للبطولة، بعد تجاوزهما منافسيهما في ربع النهائي.

تشكيل نيجيريا الرسمي ضد المغرب

حراسة المرمى: نوبالي

نوبالي خط الدفاع: سامويل، أجاي، باسي، واونيكاشي

سامويل، أجاي، باسي، واونيكاشي خط الوسط: أونيديكا، أونيكا، أيوبي

أونيديكا، أونيكا، أيوبي خط الهجوم: لوكمان، أوسيمين، أدامز

ويتطلع المنتخبان إلى تقديم أداء قوي يضمن لهما التفوق في مباراة ستجمع بين خبرة اللاعبين وموهبتهم في أجواء نصف النهائي الساخنة.