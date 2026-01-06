اتحاد الكرة ينعى والد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق

نعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، وجميع العاملين بالاتحاد، والد الكابتن عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الحكام الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

ودعا الاتحاد المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي فجر اليوم والد الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بعد صراع مع المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد عمر بن الخطاب بمدينة بني مزار، فيما يُقام العزاء أمام منزل العائلة بنفس المدينة، بالقرب من المسجد.