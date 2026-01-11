عصام عبدالفتاح رئيسا للجنة حكام أحد الاتحادات الآسيوية والإعلان خلال 48 ساعة

تلقى عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق عرضا من أحد الاتحادات الأسيوية من أجل تولي مهام منصب رئيس لجنة الحكام في إحدى الدول العربية.



وقال مصدر مقرب من عصام عبدالفتاح، إن الأخير تلقى عرضا من أحد الاتحادات الآسيوية من أجل تقلد منصب رئيس لجنة الحكام في قادم الأيام.



وأضاف أن المفاوضات تجري بجدية فى الوقت الراهن من أجل إقناع عصام عبدالفتاح تولي منصب رئيس لجنة الحكام في إحدى الاتحادات الآسيوية.



ولفت إلى أن الإعلان عن التوصل لاتفاق بين عصام عبدالفتاح ومندوب الاتحاد الآسيوي عن تولي الخبير التحكيمي منصب رئيس لجنة الحكام سيتم خلال 48 ساعة.

ويقام عزاء والد كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق اليوم الأحد في قاعة الروضة بمسجد المشير من الساعة الخامسة إلي الساعة الثامنة مساء.

وتوفي فجر الثلاثاء الماضي والد الحكم الدولي السابق عصام عبدالفتاح بعد صراع مع المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر الثلاثاء الماضي من مسجد عمر بن الخطاب ببني مزار والعزاء أمام منزل العائلة ببني مزار المنيا شرق المحطة بجوار مسجد عمر بن الخطاب.