القرار خلال ساعات .. التحقيق مع ثلاثي السنغال في أزمة نهائي أمم أفريقيا

كشف الاتحاد السنغالي عن نتيجة التحقيق مع عناصر المنتخب السنغالي، المدير الفني للمنتخب، والثنائي إسماعيلا سار ونداي.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان رسمي له: "مثل الاتحاد أمام لجنة الانضباط بـ«كاف» يوم 27 يناير 2026 على خلفية تقارير الحكام واعتراضات الجامعة المغربية عقب نهائي أمم أفريقيا 2025 مع الاستماع لباب بونا ثياو وإسماعيلا سار وإليمان نداي".

وتابع: “استفاد الاتحاد السنغالي لكرة القدم، المُمثَّل في أمينه العام، من المساعدة القانونية سيدو دياني وتم الاستماع بشكل قانوني إلى المدرب باب بونا تياو، وكذلك اللاعبين إسماعيلا سار وإليمان نداي، وقد قدّموا وسائل دفاعهم.وقد قرّرت الهيئة التأديبية حجز القضية للمداولة، وستُبلِّغ قرارها في أجل ثمانٍ وأربعين (48) ساعة، وهو الأجل الذي حدّدته رئيسة هيئة التحكيم”.