الاتحاد السنغالي يعلن وفاة والد مدافع الهلال السعودي

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، وفاة والد خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال السعودي، في بيان رسمي.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله والد خاليدو كوليبالي، قائد منتخب السنغال، يوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026، في فرنسا”.

وأضاف: “يتقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بأحر التعازي إلى عائلته وجميع أفراد أسرة كرة القدم السنغالية، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”. ومن المنتظر أن يصل جثمان الفقيد إلى السنغال ليوارى الثرى في مسقط رأسه بحضور نجله ومحبي اللاعب”.

يذكر أن كوليبالي قد شارك مؤخرا في تتويج منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه على حساب المغرب.