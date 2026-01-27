هل تهدد السنغال الرقم القياسي لمنتخب مصر في أمم أفريقيا؟

يبقى منتخب مصر صاحب أطول سلسلة عدم هزيمة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، بعدما حافظ على سجله خاليًا من الخسارة لمدة 24 مباراة متتالية امتدت من نسخة 2004 وحتى نسخة 2017، في فترة ذهبية حصد خلالها الفراعنة ثلاثة ألقاب متتالية وفرضوا هيمنتهم القارية بلا منازع.

تلك السلسلة التاريخية تضمنت 18 فوزًا و6 تعادلات، ونجح خلالها المنتخب المصري في الخروج بشباك نظيفة في 14 مباراة، بينما فشل في التسجيل خلال 4 مباريات فقط، ما يعكس التوازن الكبير بين القوة الدفاعية والفعالية الهجومية.

السنغال تقترب بثبات

في المقابل، يواصل منتخب السنغال كتابة فصل استثنائي في تاريخه القاري، بعدما وصل إلى 18 مباراة متتالية دون خسارة في كأس الأمم الأفريقية، لتصبح ثاني أطول سلسلة في تاريخ البطولة، خلف الرقم المصري مباشرة.

وتعود آخر خسارة لأسود التيرانجا إلى نهائي نسخة 2019 أمام الجزائر بنتيجة 1-0، ومنذ ذلك التاريخ لم يعرف المنتخب السنغالي طعم الهزيمة في ثلاث نسخ متتالية من البطولة.

تفاصيل سلسلة السنغال

امتدت سلسلة عدم الهزيمة للسنغال من نسخة 2021 وحتى نسخة 2025، وشملت 13 فوزًا و5 تعادلات، ونجح خلالها المنتخب في الحفاظ على شباكه نظيفة في 12 مباراة، بينما عجز عن التسجيل في 3 مباريات فقط، أبرزها نهائي 2021 أمام مصر الذي حسمه التعادل السلبي قبل تتويج السنغال بركلات الترجيح.

سلسلة عدم الهزيمة لمنتخب السنغال في كأس إفريقيا من 2021 حتى 2025:

2021 السنغال 0-0 غينيا

2021 السنغال 0-0 مالاوي

2021 السنغال 2-0 الرأس الأخضر

2021 السنغال 3-1 غينيا الاستوائية

2021 السنغال 3-1 بوركينا فاسو

2021 السنغال 0-0 مصر

2023 السنغال 3-0 جامبيا

2023 السنغال 3-1 الكاميرون

2023 السنغال 2-0 غينيا

2023 السنغال 1-1 كوديفوار

2025 السنغال 3-0 بوتسوانا

2025 السنغال 1-1 الكونغو الديموقراطية

2025 السنغال 3-0 بنين

2025 السنغال 3-1 السودان

2025 السنغال 1-0 مالي

2025 السنغال 1-0 مصر.

2025 السنغال 1-0 المغرب.

مقارنة مباشرة مع إنجاز الفراعنة

رغم اقتراب السنغال، يظل الرقم المصري أكثر صلابة من حيث الامتداد الزمني وعدد البطولات المحققة خلاله، إذ تزامنت سلسلة مصر مع التتويج بألقاب 2006 و2008 و2010، فضلًا عن العودة القوية في نسخة 2017.

في المقابل، لم تتوج السنغال سوى بلقب واحد خلال سلسلتها الحالية، وهو ما يجعل المقارنة لا تقتصر فقط على عدد المباريات دون خسارة، بل تمتد إلى القيمة التاريخية والإنجازات المصاحبة لها.

هل يسقط الرقم القياسي؟

حسابيًا، بات منتخب السنغال بحاجة إلى 7 مباريات إضافية دون خسارة لمعادلة رقم مصر، و8 مباريات لتجاوزه، وهو أمر ممكن نظريًا في ظل استقرار النتائج وقوة العناصر الحالية، لكنه يظل مرهونًا بقدرة الفريق على التعامل مع ضغط الأدوار الإقصائية والمواجهات الكبرى.

حتى ذلك الحين، يبقى الرقم القياسي باسم منتخب مصر، شاهدًا على حقبة استثنائية يصعب تكرارها، بينما تواصل السنغال مطاردتها للتاريخ، في صراع ممتد بين جيلين تركا بصمتهما الواضحة في ذاكرة كأس الأمم الإفريقية.

سلسلة عدم الهزيمة لمصر في كأس إفريقيا من 2004 حتى 2017:

2004 التعادل مع الكاميرون 0-0.

2006 الفوز على ليبيا 3-0.

2006 التعادل مع المغرب 0-0.

2006 الفوز على كوديفوار 3-1.

2006 الفوز على الكونغو الديموقراطية 4-1.

2006 الفوز على السنغال 2-1.

2006 التعادل مع كوديفوار 0-0.

2008 الفوز على الكاميرون 4-2.

2008 الفوز على السودان 3-0.

2008 التعادل مع زامبيا 1-1.

2008 الفوز على أنجولا 2-1.

2008 الفوز على كوديفوار 4-1.

2008 الفوز على الكاميرون 1-0.

2010 الفوز على نيجيريا 3-1.

2010 الفوز على موزمبيق 2-0.

2010 الفوز على بنين 2-0.

2010 الفوز على الكاميرون 3-1.

2010 الفوز على الجزائر 4-0.

2010 الفوز على غانا 1-0.

2017 التعادل مع مالي 0-0.

2017 الفوز على أوغندا 1-0.

2017 الفوز على غانا 1-0.

2017 الفوز على المغرب 1-0.

2017التعادل مع بوركينا فاسو 1-1.