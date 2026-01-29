مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

أثارت الفنانة اللبنانية أمل حجازي موجة واسعة من الجدل عقب تصريحات تلفزيونية تحدثت خلالها عن خلعها الحجاب ورؤيتها الشخصية له، مؤكدة أن الأمر لم يؤثر على إيمانها بالله.



وأعلنت حجازي شطب أغنيتها الشهيرة «حجابك تاج» من سجل أعمالها، معتبرة أن الجمال لا يرتبط بالحجاب أو عدمه، كما كشفت عن تغيّر منهجها الديني، موضحة أنها تعتمد على القرآن الكريم فقط.





وأعادت هذه التصريحات تسليط الضوء على مسيرتها منذ اعتزال الفن واتجاهها للإنشاد الديني، وصولاً إلى ظهورها الأخير بدون حجاب، ما أحدث انقسامًا واسعًا بين مؤيد ومعارض على مواقع التواصل الاجتماعي.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.