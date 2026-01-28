مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

أكد السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، في جلسة لـ مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأدان إيهاب عوض، خلال كلمته التي ألقاها بمجلس الأمن، الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مؤكدا أن تحقيق السلام الشامل في المنطقة؛ يتطلب الانسحاب الكامل من الجولان المحتل.

وتابع مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي،: نطالب إسرائيل بوقف الانتهاكات في لبنان وسوريا، مؤكدا أن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بفرض الأمر الواقع.