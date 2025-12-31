قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد السقا: إبراهيم الأبيض أتعبني حتى النهاية والسرب أقرب أفلامي لقلبي
موقع أمريكي يمنح أنس الشريف لقب صحفي العام
على مسئوليتي يرصد احتفالات رأس السنة من الكوربة والتجمع الخامس
حزب السادات: الوحدة الوطنية ركيزة الاستقرار ودافع أساسي لمسار التنمية في العام الجديد
مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح
ضغط نفسي.. أحمد السقا يعلق على أزمة طليقته مها الصغير مع سرقة اللوحات
خالد الغندور لـ يوسف الحسيني: عايز تبقى سعيد في حياتك اسمع كلام مراتك
هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه
بتصميم مستوحى من آيفون 17 برو ماكس.. إنفينيكس تطلق Infinix Note Edge
برنامج فريق الأهلي التدريبي لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر
كأس الأمم الأفريقية | الجابون يتقدم على كوت ديفوار بثنائية في شوط أول مثير
محافظ الأقصر: طفرة تنموية شاملة خلال عام 2025 وتدفق سياحي غير مسبوق
مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة سابقا: إسرائيل والولايات المتحدة تعتزمان ضرب إيران مجددا

محمود محسن

قال معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة سابقًا، إنه لا يساوره شك في أن إسرائيل والولايات المتحدة تعتزمان توجيه ضربات جديدة إلى إيران، مؤكداً أن هذا التوجه بات واضحاً من خلال تصريحات الطرفين، حتى قبل اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التصعيد الإسرائيلي ضد كل من لبنان وسوريا يأتي في إطار التحضير لإعادة استهداف إيران.

وتابع، أنّ الهدف من هذه التحركات لا يقتصر على المنشآت النووية الإيرانية، التي قال إن الرئيس الأمريكي يبالغ في الحديث عن تدميرها بالكامل، بل يمتد إلى محاولة تغيير النظام في إيران.

وأكد أن هذا الهدف يُعد هدفاً أمريكياً قديماً منذ بداية الثورة الإيرانية، ولم تتخلَّ عنه الولايات المتحدة، كما لم تتخلَّ عنه إسرائيل.

وذكر، أن مسألة القدرات الصاروخية الإيرانية لا تخضع لأي اتفاقيات دولية، معتبراً أنه من غير المفهوم وغير المقبول أن تسعى دولة إلى نزع سلاح دولة أخرى تبعد عنها آلاف الكيلومترات، في الوقت الذي تقوم فيه بضرب مناطق متعددة تشمل غزة وسوريا ولبنان واليمن والعراق، إضافة إلى إيران. 

معتز أحمدين خليل مندوب مصر الأمم المتحدة إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

علاج التهابات الجيوب الأنفية في الشتاء.. وحيل بسيطة تحميك من الإصابة بها

بطعم مميز.. طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة

يزيد في الشتاء.. اكتشف أعراض الربو وأسبابه

هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه

لا يجب تجاهلها.. أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب

أقل من 100 جنيه.. طريقة عمل كيكة رأس السنة 2026

5 سيارات أوروبية زيرو.. الأرخص سعرا في 2025

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

