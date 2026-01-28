رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2026 .. يبحث عنه جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي على مختلف محركات البحث على الانترنت

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2026 .. من يتولى اعتمادها؟

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2026 من المقرر ان يعتمدها محافظ الإسكندرية أولاً قبل اعلانها للطلاب.

الأسبوع المقبل..ترقبو إعلان نتيجة الإعدادية بالإسكندرية فور اعتمادها

وتجرى الكنترولات فى محافظة الإسكندرية أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2026، الفصل الدراسى الاول، تمهيدا لإعلان النتيجة رسمياً خلال الأسبوع المقبل.

وقال مصدر مسؤول فى مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، إن لجان التصحيح انتهت من قرابة 60% من أوراق الاسئلة لامتحانات الشهادة الاعدادية، حتى الآن.

وأوضح المصدرأنه من المقرر الانتهاء من اعمال التصحيح خلال النصف الاول من الاسبوع المقبل على ان يتم اعتمادها رسميا من أحمد خالد محافظ الاسكندرية وإعلانها رسمياً عبر الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم فى الاسكندرية، الأسبوع المقبل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2026 على بوابة التعليم الأساسي 2026 يمكن ترقب تفعيله من خلال الرابط التالي

https://alex-edu.com/

ومن المقرر أن يتم إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، في بيان رسمي صادر عن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ومحافظة الإسكندرية

و يتاح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة الإسكندرية بعد اعتمادها رسميا من خلال الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة الإسكندرية على بوابة التعليم الأساسي

اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح

اضغط على عرض النتيجة

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس من المقرر أن يكون خلال أيام ، حيث سيتم الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع محافظات مصر قريباً ، بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات مستمرة في جميع الكنترولات خلال أيام

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026 .. الدرجات والمجموع الكلي

اللغة العربية : 40 درجة لكل ترم

اللغة الإنجليزية : 30 درجة لكل ترم

الرياضيات : 30 درجة لكل ترم

الدراسات الاجتماعية : 20 درجة لكل ترم

العلوم : 20 درجة لكل ترم

المجموع الكلي : 140 درجة لكل ترم