قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صيام يوم النصف من شعبان.. اعرف رأي الشرع
سعر العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
لغز الأهرامات يُكشف من جديد.. باحثون فرنسيون يزعمون سرًا مائيًا مذهلًا وراء بناء صروح مصر الخالدة
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة
بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير
المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي
رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا
ترامب يدرس توجيه ضربة واسعة لإيران وسط تعثر المفاوضات النووية
ترامب يصعد ضد طهران.. أسطول أمريكي ضخم في الطريق وأنظمة دفاع جوي تنتشر بالمنطقة
سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لغز الأهرامات يُكشف من جديد.. باحثون فرنسيون يزعمون سرًا مائيًا مذهلًا وراء بناء صروح مصر الخالدة

الأهرامات
الأهرامات
أحمد العيسوي

على مدار قرون طويلة، ظل بناء الأهرامات المصرية لغزًا محيرًا يشغل عقول المؤرخين وعلماء الآثار والمهندسين حول العالم. كيف استطاع المصريون القدماء تشييد هذه الصروح العملاقة بدقة مذهلة وارتفاعات شاهقة، في زمن لم تكن فيه الآلات الحديثة ولا التقنيات المتطورة؟

وبينما تعددت النظريات بين الاعتماد على القوة البشرية أو استخدام المنحدرات الحجرية، جاءت دراسة حديثة لفريق من الباحثين الفرنسيين لتعيد فتح الملف من جديد، وتطرح فرضية وُصفت بأنها “تفوق الخيال”.

آلية ذكية وراء البناء العظيم

بحسب ما نشرته صحيفة الكرونيستا، فإن الباحثين الفرنسيين يزعمون أن المصريين القدماء لم يعتمدوا بشكل أساسي على الأيدي العاملة في رفع الكتل الحجرية الضخمة، بل استخدموا آلية هندسية ذكية قائمة على استغلال قوة المياه.

هذه الفرضية، إن ثبتت صحتها، قد تغيّر فهمنا الكامل لطريقة بناء الأهرامات، وتمنح الحضارة المصرية القديمة مكانة علمية وتقنية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.

سؤال بسيط.. وإجابة معقدة

السؤال الذي حيّر العلماء لسنوات كان يبدو بسيطًا في ظاهره.. كيف أمكن نقل ورفع أحجار تزن عدة أطنان بهذه الدقة المتناهية؟ الباحثون الفرنسيون يرون أن الإجابة تكمن في نظام هيدروليكي متقدم، طوّره مهندسو مصر القديمة، مستفيدين من المياه والرواسب الطبيعية المحيطة بمواقع البناء.

هرم زوسر.. شاهد على عبقرية مفقودة

الدراسة التي نُشرت في مجلة PLOS ONE العلمية أشارت إلى أن هرم زوسر المدرج في سقارة ربما كان النموذج الأوضح لتطبيق هذه التقنية. ووفقًا للباحثين، فقد تم تشييده باستخدام آلية رفع تعتمد على إدارة المياه داخل خندق داخلي، ما يسمح بدفع الكتل الحجرية من مركز الهرم إلى المستويات الأعلى دون الحاجة إلى جرّها عبر منحدرات طويلة وشاقة.

نظام هيدروليكي يشبه “البركان المقلوب”

وصف الخبراء هذا النظام الثوري بأنه يعمل كـ“بركان مقلوب”، حيث تُستغل قوة ضغط المياه لرفع كتل حجرية يصل وزنها إلى نحو 5 أطنان، دون تدخل بشري مباشر. هذا التصور، إن تأكد علميًا، يلغي الحاجة إلى آلاف العمال، ويؤكد أن المصريين القدماء كانوا سادة في توظيف الطبيعة لخدمة العمارة والهندسة.

عبقرية تسبق عصرها بآلاف السنين

وأكد الباحثون أن إثبات هذه النظرية سيجعلها أول مثال معروف للهندسة المستدامة في التاريخ، إذ تمكن المصريون القدماء من التحكم في مبادئ هندسية نعتبرها حديثة اليوم، وذلك قبل نحو 4650 عامًا.

 

ورغم أن هذه الفرضية لا تزال محل نقاش وبحاجة إلى المزيد من الأدلة، فإنها تسلط الضوء مجددًا على عبقرية الحضارة المصرية القديمة، التي لا تزال تبهر العالم وتكشف عن أسرارها تباعًا. وبين الشك والإعجاب، يبقى سؤال الأهرامات مفتوحًا، ومعه يزداد يقيننا بأن ما نعرفه عن الماضي قد يكون مجرد جزء صغير من الحقيقة الكبرى.

الحضارة مصر الأهرامات المصريون القدماء الآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

زينة

بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. زينة: ليس حظا أبدا دائما يا الله

مجلس الاهلي

6 قرارات لمجلس إدارة الأهلي.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الدكتور محمود بدران، عضو لجنة الطاقة بالمجلس المصري للشئون الخارجية

محمود بدران: الغاز الطبيعي من انضف مصادر الطاقة.. واعتماد الكهرباء 67%

جانب من الحلقة

من الحلم لـ«مليون باوند».. أبطال برنامج اكتشاف المواهب في المطاعم يروون حكاياتهم

زاهي حواس

بين نجوم الفن وكنوز الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حكايات عمر الشريف وأسرار المقابر الملكية

بالصور

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز

بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز

بالشبيكة الجرىء.. هيفاء وهبي فى أسبوع الموضة في باريس للأزياء2027

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد