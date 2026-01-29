كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

نشرت الفنانة يسرا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال حضورها إحدى الفعاليات فى الامارات.

تفاصيل إطلالة يسرا

وتالقت يسرا، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود و نسقت معه فرير باللون البنى .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز يسرا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد يسرا ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وكشفت الفنانة يسرا ، عن رؤيتها للمستقبل ومدى تأثير التجارب التي مرت بها على نظرتها للحياة، موضحة أن موقفها من الأمور تغيّر كثيرًا مع الزمن.

وفي تصريحاتها التلفزيونية، ردت يسرا على سؤال حول كيف ترى نفسها بعد عشرين عامًا، قائلة: "مش هعيش 20 سنة كمان، لكن لو ربنا مد في عمري هقول الحمد لله جدًا على كل اللي عدّى من حياتي.

وأضافت: "زمان كنت بخاف من المستقبل، لكن مع مرور الوقت فهمت إن مفيش حد فينا ما بيخفش من المجهول".

وأكدت الفنانة يسرا ، أن الفن بالنسبة لها يمثل "أعظم هدية" في حياتها، مشيرة إلى أنه كان المدرسة الأولى التي تعلمت منها كل شيء عن الحياة والناس والدنيا.

جاءت تصريحات يسرا خلال لقاء خاص مع قناة “DMC” على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أعربت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المهرجان هذا العام، مشيدة بدوره في دعم السينما المصرية والعربية وإبراز المواهب الجديدة.