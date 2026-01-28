6 قرارات لمجلس إدارة الأهلي.. تعرف عليها

أصدر مجلس إدارة الاهلي في اجتماعه الذي عقد عصر اليوم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي 6 قرارات.

وقرر المجلس تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا صباح الغد، استعدادًا لمواجهة فريق يانج أفريكانز يوم السبت القادم، في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات.

وحرص الدماطي على التواصل مع السفير المصري في تنزانيا، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وكذلك التنسيق الكامل مع الجهاز الإداري، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

كما قرر المجلس تشكيل اللجنة العليا للجان، والذي يضم في عضويته كلًّا من: عمرو غالب وحازم سلطان ونداء الحديدي وأنهار قنديل.

كما قرر مجلس الإدارة تجديد الثقة في رئيس اللجنة وليد مبروك والنائب ريهام طوبار.

ووافق المجلس على تشكيل رؤساء اللجان الفرعية والذي يضم كلًّا من: فؤاد إسماعيل رئيسًا للجنة الرواد، وخالد جلال رئيسًا للجنة الثقافية، ودينا محسن رئيسًا للجنة ذوي الهمم، وأمل أحمد إبراهيم رئيسًا للجنة المرأة، وعلي محمد ندا رئيسًا للجنة الشباب، ودينا عامر عزب رئيسًا للجنة الطفل، ومحمد حافظ عبد الفتاح رئيسًا للجنة الرياضية الترفيهية.

كما قرر مجلس إدارة الاهلي الموافقة على مشاركة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال في بطولة إفريقيا التي تستضيفها رواندا في شهر إبريل المقبل.

ووافق المجلس على استضافة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات، والمقرر إقامتها في شهر إبريل المقبل أيضًا.