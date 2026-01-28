قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
ثروت سويلم: المرحلة الثانية للدوري بنظام القرعة.. ومراعاة الاستعداد لكأس العالم
كيف تؤثر ارتفاعات الذهب والفضة على قيمة العملات؟
هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
مقتل منفذ عملية طعن في القدس المحتلة
تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا للتوسع بمشروعات تنمية حقول البترول
بعد ارتفاع الأسعار.. الحكومة تكشف حقيقة نقص المعروض من الدواجن بالأسواق
طعن قضائي من متضرري الأحوال الشخصية لإلزام الحكومة بعرض القانون على مجلس النواب
خدمات

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

خالد يوسف

ازدادت معدلات البحث بشكل ملحوظ من قبل المواطنين حول أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل في مصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، لإختيار الباقة المناسبة لاحتياجات العملاء واستخدامهم، وذلك بعد أن انتشرت أنباء غير مؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود زيادة جديدة في أسعار باقات الانترنت والمحمول للشركات الأربع العاملة في مصر «وي، فودافون، أورانج، اتصالات».

أسعار باقات الانترنت الأرضي في مصر

تتمثل باقات الإنترنت الأرضي، فيما يلي:

باقات وي WE

ـ باقة 140 جيجابايت: بـ 239.4 جنيه شهريًا.

ـ باقة 200 جيجابايت: بـ 330.6 جنيه شهريًا.

ـ باقة 250 جيجابايت: بـ 410.4 جنيه شهريًا.

ـ باقة 400 جيجابايت: بـ 600 جنيه شهريًا.

ـ باقة 1 تيرابايت: بسعر 1550.4 جنيه شهريًا.

ـ باقة ميجا 250 جيجابايت: 604.2 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%.

ـ باقة ميجا 600 جيجابايت: 1185.6 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%.

ـ باقة ميجا 1 تيرابايت: 1778.4 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%.

ـ باقة ألترا 250 جيجابايت: 798 جنيهًا شهريًا «شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%»

ـ باقة ألترا 600 جيجابايت: 1402.2 جنيه شهريًا «شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%»

ـ باقة ماكس 1 تيرابايت: 2006.4 جنيه شهريًا «شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%»

باقات فودافون  DSL

ـ 140  جيجابايت: 210 جنيهات

ـ 200  جيجابايت: 290 جنيهًا

ـ 300  جيجابايت: 430 جنيهًا

باقات أورانج  DSL

ـ سرعة 30 ميجابت: تبدأ من 210 جنيهات

ـ سرعة 70 ميجابت: تبدأ من 520 جنيهًا

ـ سرعة 100 ميجابت: تبدأ من 700 جنيه

ـ سرعة 200 ميجابت: تبدأ من 1760 جنيهًا

باقات اتصالات  DSL

ـ 140  جيجابايت: 210 جنيهات

ـ 200  جيجابايت: 290 جنيهًا

ـ 300  جيجابايت: 430 جنيهًا

أسعار باقات الإنترنت للموبايل

باقات WE للمحمول

ـ 150  جيجابايت: 75 جنيهًا

ـ 300  جيجابايت: 150 جنيهًا

ـ باقات تبدأ من 10 جنيهات بسعة 625 ميجابايت، وتصل إلى 70 جنيهًا بسعة 6250 ميجابايت، مع إمكانية مضاعفة الباقة

باقات فودافون فليكس

ـ باقات من 25 إلى 55 جنيهًا «6.5 جنيه لكل 1000 ميجابايت مخصصة للألعاب مثل PUBG»

ـ باقات من 60 إلى 100 جنيه «6.5 جنيه لكل 2000 ميجابايت للألعاب».

أسعار باقات الإنترنت باقات الإنترنت الأرضي والموبايل باقات الإنترنت للموبايل الإنترنت الأرضي باقات فودافون  DSL

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

