هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

ازدادت معدلات البحث بشكل ملحوظ من قبل المواطنين حول أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل في مصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، لإختيار الباقة المناسبة لاحتياجات العملاء واستخدامهم، وذلك بعد أن انتشرت أنباء غير مؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود زيادة جديدة في أسعار باقات الانترنت والمحمول للشركات الأربع العاملة في مصر «وي، فودافون، أورانج، اتصالات».

أسعار باقات الانترنت الأرضي في مصر

تتمثل باقات الإنترنت الأرضي، فيما يلي:

باقات وي WE

ـ باقة 140 جيجابايت: بـ 239.4 جنيه شهريًا.

ـ باقة 200 جيجابايت: بـ 330.6 جنيه شهريًا.

ـ باقة 250 جيجابايت: بـ 410.4 جنيه شهريًا.

ـ باقة 400 جيجابايت: بـ 600 جنيه شهريًا.

ـ باقة 1 تيرابايت: بسعر 1550.4 جنيه شهريًا.

ـ باقة ميجا 250 جيجابايت: 604.2 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%.

ـ باقة ميجا 600 جيجابايت: 1185.6 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%.

ـ باقة ميجا 1 تيرابايت: 1778.4 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%.

ـ باقة ألترا 250 جيجابايت: 798 جنيهًا شهريًا «شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%»

ـ باقة ألترا 600 جيجابايت: 1402.2 جنيه شهريًا «شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%»

ـ باقة ماكس 1 تيرابايت: 2006.4 جنيه شهريًا «شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%»

باقات فودافون DSL

ـ 140 جيجابايت: 210 جنيهات

ـ 200 جيجابايت: 290 جنيهًا

ـ 300 جيجابايت: 430 جنيهًا

باقات أورانج DSL

ـ سرعة 30 ميجابت: تبدأ من 210 جنيهات

ـ سرعة 70 ميجابت: تبدأ من 520 جنيهًا

ـ سرعة 100 ميجابت: تبدأ من 700 جنيه

ـ سرعة 200 ميجابت: تبدأ من 1760 جنيهًا

باقات اتصالات DSL

ـ 140 جيجابايت: 210 جنيهات

ـ 200 جيجابايت: 290 جنيهًا

ـ 300 جيجابايت: 430 جنيهًا

أسعار باقات الإنترنت للموبايل

باقات WE للمحمول

ـ 150 جيجابايت: 75 جنيهًا

ـ 300 جيجابايت: 150 جنيهًا

ـ باقات تبدأ من 10 جنيهات بسعة 625 ميجابايت، وتصل إلى 70 جنيهًا بسعة 6250 ميجابايت، مع إمكانية مضاعفة الباقة

باقات فودافون فليكس

ـ باقات من 25 إلى 55 جنيهًا «6.5 جنيه لكل 1000 ميجابايت مخصصة للألعاب مثل PUBG»

ـ باقات من 60 إلى 100 جنيه «6.5 جنيه لكل 2000 ميجابايت للألعاب».