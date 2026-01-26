هل سيتم إلغاء باقات الإنترنت في مصر؟.. البرلمان يتدخل

مع تزايد الطلب على باقات الإنترنت من الشركات المختلفة، يشكو الموطنوان من نفاذ باقة الإنترنت سريعا قبل موعد تجديدها، وهو ما يحملهم أعباء إضافية بسبب شحن باقة الإنترنت مرتين خلال الشهر ، ومن هنا جاءت مطالب بـ تخفيض أسعار باقات الإنترنت أو تطبيق خدمة إنترنت بلا حدود كما هو الحال في العديد من دول العالم وإلغاء نظام الباقة الشهرية، فهل يمكن تطبيق هذه الفكرة في مصر؟

البرلمان يبحث حل أزمة باقات الإنترنت

علقت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على شكاوى المواطنين بسبب نفاذ باقات الإنترنت في مصر بشكل سريع، مؤكدة أن اللجنة ستبحث حلولًا لتوفير إنترنت بلا حدود بما يتماشى مع احتياجات المستخدمين، في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية.

البرلمان يدرس توفير إنترنت بلا حدود

وكشفت النائبة مها عبد الناصر أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تعمل حاليًا على دراسة مطالب المواطنين بتوفير خدمة إنترنت بلا حدود ،وإنهاء الاعتماد الكامل على نظام الباقات الشهرية، مشيرة إلى أن هذا الملف مطروح للنقاش مع وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

هل يمكن تطبيق الإنترنت المفتوح في مصر؟

أكدت النائبة أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب ستدرس مطالب المواطنين في الإنترنت المفتوح، مشيرة إلى أن بعض الدول توفر إنترنت بلا حدود، في حين تعتمد دول أخرى على نظام الباقات، كما هو الحال في مصر حاليًا. وأضافت أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لإيجاد الحلول المناسبة.

أما عن أسعار باقات الإنترنت في مصر، فقد شددت النائبة مها عبد الناصر على أن الحكومة ووزارة الاتصالات عليها إما خفض أسعار الباقات أو زيادة حجمها أو توفير إنترنت بلا حدود لتلبية احتياجات المواطنين.

هل سيتم إلغاء باقات الإنترنت ؟

وعن التساؤل المتزايد حول هل يتم إلغاء باقات الإنترنت لتكون غير محدودة؟، أكدت وكيل اللجنة أن دراسة هذا الموضوع ستتم خلال الفترة المقبلة، مع وضع مقترحات عملية لتوفير خدمات الإنترنت بطريقة تلبي احتياجات المستخدمين اليومية، وتجيب على التساؤل المتكرر هل يتم إلغاء باقات لضمان العدالة الرقمية وتسهيل الخدمات الحكومية والتعليمية والعمل عن بعد.

سبب ارتفاع استهلاك الإنترنت

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات خلال لقاء ببرنامج من أول وجديد عبر قناة «هي»، أن استهلاك الإنترنت يرتفع بشكل كبير مع جودة الأجهزة والشاشات الحديثة، حيث يؤدي استخدام الهواتف الذكية المتطورة إلى استهلاك الباقة بسرعة، مما يجعل بعض المستخدمين يضطرون لتجديدها أكثر من مرة خلال الشهر الواحد.

