القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

علق المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع الاتصال المجتمعى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على شكاوى بعض المواطنين من نفاد باقات الإنترنت بشكل سريع، موضحا أن الجهاز استقبل العديد من الشكاوى فى هذا الشأن، كما يرصد حديث وسائل الإعلام عن هذه المشكلة.

وأوضح «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بى سى مصر»، مساء السبت، أن الجهاز بحث مع شركات الاتصالات هذه الشكاوى، ولم يجد أى مشكلات أو أعطال عامة، موضحًا أن الشكاوى كانت فردية وتم التعامل معها، ورد النقود للعملاء.

ولفت إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات استقبل خلال العام الماضى 300 ألف شكوى، منها ألفان فقط خاصة بمشكلات الإنترنت، وذلك من إجمالى 14 مليون خط.