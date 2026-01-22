قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق فهمي: مصر ستشارك في مجلس السلام الدولي لاعتبارات كثيرة
الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير .. هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟
أسامة كمال: إسرائيل تحاول تخريب مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
ويتكوف يصل روسيا ويلتقي بوتين قبل مباحثات الإمارات
الطقس.. استمرار الغطاء السحابي ببعض المحافظات وأمطار خلال ساعات
الولايات المتحدة تدرس الانسحاب العسكري الكامل من سوريا
ترامب: العمل جارٍ على هيكل اتفاق جرينلاند.. ومجلس السلام سيكون نموذجا غير مسبوق
هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل
مصطفى بكري عن الضرائب على الهواتف المحمولة: الدنيا ماوقفتش على موبايل وللا اتنين من بره
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل
عبد العزيز جمال

يواجه العديد من مستخدمي الإنترنت المنزلي مشكلة انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر، ما يضطرهم إلى إعادة شحن الباقة مرات متعددة، وهو ما يسبب إزعاجًا وتكلفة إضافية. وفي ظل الاعتماد الكبير على الإنترنت لأغراض الدراسة والعمل والترفيه، يزداد اهتمام المستخدمين باتباع حلول عملية للحفاظ على الباقة أطول فترة ممكنة.

فيما يلي أبرز 5 خطوات فعالة لتقليل استهلاك البيانات وتمديد فترة استخدام باقة الإنترنت:
 


1. تأمين شبكة الواي فاي الخاصة بك

أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى نفاد الباقة هو الاستخدام غير المصرح به لشبكة الواي فاي. لذلك، يجب تأمين الشبكة باستخدام كلمة مرور قوية وتفعيل تشفير الشبكة بتقنية WPA2، لمنع أي دخول غير مصرح به.

 هذه الخطوة تساعد على الحد من الاستهلاك غير الضروري للبيانات بشكل كبير وتحافظ على باقة الإنترنت لأطول فترة ممكنة.

2. تقليل جودة الفيديوهات لتوفير البيانات

مشاهدة الفيديوهات بجودة عالية تُعد من أكبر مسببات استهلاك البيانات. لذا يمكن تقليل جودة الفيديو إلى 480p أو 720p بدلًا من 1080p أو 4K.

 كما يُنصح باستخدام تطبيقات مخصصة لتحديد استهلاك البيانات والتحكم في التطبيقات التي تستهلك الإنترنت بكثرة.

3. تحسين إدارة النطاق الترددي

يمكن ضبط إعدادات جهاز التوجيه "الراوتر" لإدارة النطاق الترددي بذكاء، ومنح الأولوية للأنشطة الأساسية مثل التصفح والتحقق من البريد الإلكتروني، وتقليل استخدام التطبيقات التي تستهلك بيانات كبيرة خلال ساعات الذروة، هذا يساعد في الحفاظ على الباقة لأطول فترة ممكنة وتقليل النفاد المفاجئ للإنترنت.

4. مراقبة التطبيقات التي تستهلك البيانات

تعمل بعض التطبيقات والخدمات في الخلفية وتستهلك كميات كبيرة من البيانات دون علم المستخدم، لذلك، يُفضل استخدام تطبيقات مراقبة استهلاك البيانات مثل My Data Manager، أو الاطلاع على إعدادات استهلاك البيانات في الهاتف للتحكم في التطبيقات التي تستنزف الباقة بشكل أسرع.
 

5. اختيار السرعة المناسبة للاستخدام اليومي

اختيار سرعة الإنترنت المناسبة لنمط استخدامك الشخصي يمكن أن يقلل من استهلاك البيانات، فسرعات التنزيل التي تصل إلى 100 ميجابت في الثانية وسرعات التحميل التي تصل إلى 10 ميجابت في الثانية تعتبر مثالية لمعظم الأنشطة اليومية مثل تصفح الإنترنت، بث الفيديوهات، وتنزيل الملفات الكبيرة، دون استنزاف الباقة بسرعة.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكن لمستخدمي الإنترنت المنزلي تمديد فترة استخدام الباقة حتى نهاية الشهر، وتجنب تكرار الشحن، بالإضافة إلى تقليل النفقات وتحسين تجربة الاستخدام اليومية.

إلى جانب النصائح السابقة، أتاحت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية الاشتراك في باقات إضافية تُستخدم مرة واحدة أو بشكل متجدد، لاستكمال الشهر دون انقطاع الخدمة.

باقات WE الإضافية للإنترنت المنزلي هي عبارة عن شحنات جيجابايت إضافية يمكنك شراؤها عند استهلاك باقتك الأساسية، وتتوفر بسعات متنوعة مثل 20، 50، 100 جيجابايت، وتُشحن عبر تطبيق My WE أو موقع TE، وتمنحك سرعة إنترنت عالية مجددًا، مع خيارات تجديد تلقائي أو لمرة واحدة، وتتفاوت أسعارها حسب السعة (مثلاً: 20 جيجابايت بـ 52 جنيه، 50 جيجابايت بـ 105 جنيه، 100 جيجابايت بـ 170 جنيه). 

تفاصيل الباقات الإضافية:
توفر WE ( المصرية للاتصالات) باقات شحن إضافية للإنترنت المنزلي (WE Space) كالتالي:

  • 20 جيجابايت: بسعر 52 جنيه مصري.
  • 50 جيجابايت: بسعر 105 جنيه مصري.
  • 100 جيجابايت:

كيفية شحن الباقات الإضافية:

  • عبر تطبيق My WE: تسجيل الدخول واختيار الباقة الإضافية.
  • عبر موقع TE: الدخول على صفحة WE Space والشحن. 

تحذير مهم من المصرية للاتصالات

وطالبت الشركة المصرية للاتصالات عملاءها بضرورة الالتزام بسداد فواتير الإنترنت الأرضي والاشتراك الشهري في مواعيدها المحددة، تفاديًا لقطع الخدمة.

منافذ سداد فاتورة التليفون الأرضي والإنترنت

وأشارت الشركة إلى أن سداد الفاتورة المستحقة متاح من خلال عدة وسائل، تشمل تطبيق My WE باستخدام بطاقة بنكية، والموقع الإلكتروني my.te.eg باستخدام بطاقة بنكية، وخدمة WE Pay، وجميع فروع WE المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري ومصاري وسداد وبي وممكن وخدماتي وغيرها.

