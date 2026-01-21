قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منها فيسبوك وتيك توك.. عطل مفاجئ يضرب أشهر خدمات الإنترنت

موقع Downdetector
موقع Downdetector
شيماء عبد المنعم

أفاد موقع Downdetector المتخصص في متابعة أعطال الخدمات الرقمية بوقوع عطل تقني واسع النطاق أثر على عدد من خدمات الإنترنت والمنصات الإلكترونية في الولايات المتحدة، في مقدمتها تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، إلى جانب شكاوى متفرقة تتعلق بخدمات رقمية أخرى.

وبحسب بيانات الموقع، شهدت الساعة الماضية ارتفاعا ملحوظا ومفاجئا في عدد البلاغات الواردة من المستخدمين، حيث أبلغ الآلاف عن صعوبة في الوصول إلى عدد من خدمات الإنترنت، مما أثر على إمكانية الوصول إلى المنصات المذكورة، أو تعطل تحميل المحتوى، إضافة إلى مشكلات في تسجيل الدخول واستخدام الخصائص الأساسية للتطبيقات.

وأظهرت خريطة الأعطال أن البلاغات تركزت في عدة ولايات أمريكية، ما يشير إلى أن الخلل لا يقتصر على نطاق جغرافي محدود.

وشملت الخدمات التي أشار إليها موقع Downdetector أنها تعاني من وجود عطل في الولايات المتحدة، خدمات مايكروسوفت Microsoft 365 وOutlook وTeams وMicrosoft Store.

إلى جانب خدمة Cloudflare وخدمات ياهو، وتعطل خدمة آيباي وأمازون وتيك توك، بالإضافة إلى موقع فيسبوك وإنستجرام.

موقع Downdetector

حتى الآن، لم تصدر الشركات المالكة لهذه التطبيقات أي بيانات رسمية توضح أسباب العطل أو المدة المتوقعة لإصلاحه، في وقت تشير فيه التقديرات الأولية إلى أن المشكلة قد تكون ناتجة عن خلل تقني في البنية التحتية أو أنظمة الخوادم. 

ويواصل موقع Downdetector رصد تطورات الوضع بشكل لحظي مع استمرار ورود البلاغات من المستخدمين.

