النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص
6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي
شقق الإيجار القديم.. تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ خلال أيام
قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند
ويتكوف: عودة «الممشطين الأمنيين» خطوة نحو السلام والازدهار في المنطقة
أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: “سلم على طنط”.. أول تعليق
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية
أخبار البلد

متشحنش مرتين.. أسرار جديدة لتوفير باقة الإنترنت

رشا عوني

مع الشكاوي العديدة اليومية من نفاذ باقة الإنترنت، أصبح الجميع يبحث عن طريقة الحفاظ على باقة الإنترنت لعدم تجديدها مرتين بالشهر، وكذلك طرق توفير بيانات الهاتف في ظل استهلام الإنترنت بشكل كبير يومياً خاصة في تصفح مواقع التواصل الإجتماعي التي تسحب باقة الإنترنت سريعاً .

كيف تحافظ على باقة الإنترنت؟

للحفاظ على باقة النت، استخدم وضع توفير البيانات، قيد استخدامها في الخلفية للتطبيقات غير الضرورية، قلل جودة الفيديوهات، ألغِ التحديث التلقائي للتطبيقات، حمل المحتوى عند وجود Wi-Fi، واستخدم متصفحا يدعم ضغط البيانات، مع تحديد حد للاستهلاك ووضع كلمة مرور قوية لشبكة الواي فاي.  

ازاي اعمل توفير بيانات الهاتف؟


وضع توفير البيانات (Data Saver): فعّله من إعدادات "الشبكة والإنترنت" لتقليل استخدام البيانات، مع اختيار "تطبيقات غير مقيدة" (Unrestricted Apps) للتطبيقات الضرورية فقط. 
 

تقييد بيانات الخلفية: اذهب لإعدادات كل تطبيق (مثل فيسبوك، يوتيوب) وقم بتعطيل "بيانات الخلفية" (Background Data) لمنع استهلاكها دون استخدام. 
 

إيقاف المزامنة التلقائية: عطل المزامنة التلقائية للبيانات والحسابات في إعدادات الهاتف. 
ضبط حد للاستهلاك: قم بتعيين حد استهلاك يومي أو شهري لتلقي تنبيه أو إيقاف البيانات تلقائياً عند الوصول إليه. 
 

تطبيقات مُعينة: استخدم تطبيقات مثل NetGuard لتقييد الوصول إلى الإنترنت لتطبيقات معينة. 


عند مشاهدة الفيديوهات والبث المباشر:


تقليل الجودة: اختر جودة أقل (مثل 480p بدلاً من 1080p) عند مشاهدة الفيديوهات، خاصة على يوتيوب. 
تحميل المحتوى: حمّل الفيديوهات والأغاني عند الاتصال بـ Wi-Fi لاستخدامها لاحقاً بدون إنترنت. 
إيقاف التشغيل التلقائي: ألغِ خاصية تشغيل الفيديوهات تلقائياً (Autoplay) في إعدادات يوتيوب وفيسبوك. 
 

ازاي اخلي النت يكمل الشهر؟


تأمين الشبكة: استخدم كلمة مرور قوية (WPA2) وأخفِ شبكتك (SSID) لمنع الآخرين من استهلاك الباقة. 
تقليل السرعة: اتصل بالدعم الفني لشركتك لتقليل سرعة الإنترنت إذا كانت عالية جداً، مما يقلل الاستهلاك. 
إغلاق التحديثات: قم بتعطيل التحديث التلقائي لنظام التشغيل والتطبيقات على جميع الأجهزة المتصلة (هواتف، أجهزة لوحية، تلفزيونات ذكية ).

ما سبب استهلاك الإنترنت بسرعة؟

 

 بمجرد اتصالك بالإنترنت هناك عشرات الأشياء التي تحدث في الخلفية، مثل:

ـ تحديثات التطبيقات.

ـ مزامنة البيانات.

ـ تلقي رسائل تطبيقات الدردشة وإشعارات من جميع التطبيقات سواء برامج وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها.

 ـ عند التصفح فإن ظهور الصور وسماع الموسيقى ومشاهدة الفيديوهات وقصص الأصدقاء stories على وسائل التواصل الاجتماعي كلها تقوم باستهلاك الباقة بشكل مستمر.

يمكنك ضبط إعدادات الهاتف الخاصة باستهلاك البيانات للحفاظ على باقتك لوقت أطول من خلال تعيين حد أقصى لكم البيانات التي تريد استهلاكها خلال الشهر الواحد وتفعيل خاصية توفير البيانات بالإضافة إلى إيقاف التطبيقات التي تعمل في الخلفية وذلك عن طريق الخطوات التالية:

ـ فتح الإعدادات Settings

ـ فتح استخدام البيانات data usage

ـ تحديد كم البيانات الذي تسمح باستهلاكه

ـ تفعيل خاصية توفير البيانات

أخيرًا يمكنك الدخول على التطبيقات التي تستهلك كم كبير من البيانات ومنعها من استهلاك البيانات في الخلفية عن طريق تعطيل خاصية background usage

كذلك  يمكنك تفعيل خاصية  توفير البيانات Data Saver في متصفح الجوجل كروم للمساعدة على استهلاك أقل للبيانات أثناء التصفح.

NetGuard (للأندرويد): تطبيق مفتوح المصدر يتيح منع تطبيقات معينة من استخدام البيانات الخلوية أو الواي فاي، مما يوفر الرصيد والبطارية.


My Data Manager (للأندرويد/iOS): أداة لتتبع استخدام البيانات في الوقت الفعلي، وتعيين تنبيهات قبل نفاد الباقة.


Opera Max (أندرويد): يقوم بضغط البيانات عبر مختلف التطبيقات ومتصفح الإنترنت بنسبة تصل إلى 50%، ويمنع التطبيقات من استهلاك البيانات في الخلفية.


NetLive (للأندرويد): يعرض التطبيقات الأكثر استهلاكاً للإنترنت في الوقت الفعلي.
إصدارات "Lite" من التطبيقات: مثل Facebook Lite، حيث تستهلك بيانات أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالتطبيقات الأساسية. 

ايه اكتر ابلكيشن يستهلك نت؟


تطبيقات التواصل الاجتماعي: مثل Facebook و Instagram وSnapchat WhatsApp و Twitter وغيرها. 

استخدام هذه التطبيقات يتضمن تحميل الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية وتحديثات الحالة، وهذا يتطلب استهلاكًا للإنترنت

