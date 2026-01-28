مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

التهاب القولون التقرحى هو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية، ويسبب تهيّجًا والتهابًا وتكوّن تقرّحات في بطانة الأمعاء الغليظة (القولون).

قد تشمل مضاعفات التهاب القولون التقرّحي ما يلي:

1-النزيف: وقد يؤدي إلى الإصابة بـ فقر الدم.

2-هشاشة العظام: قد تضعف العظام بسبب سوء التغذية أو نتيجة الاستخدام الطويل للكورتيكوستيرويدات.

3-الجفاف: قد يحتاج المريض إلى تعويض السوائل عبر الوريد إذا لم يتمكن القولون من امتصاص كمية كافية من السوائل.

4-التهابات خارج الأمعاء: قد تؤثر في المفاصل أو الجلد أو العينين.

5-التهاب القولون الخاطف (Fulminant colitis): في النوبات الشديدة قد يتمزق القولون أو تنتشر العدوى في الجسم، كما قد تتوقف الأمعاء عن دفع الفضلات، ويحدث انتفاخ شديد في البطن.

6-تضخم القولون السام (Megacolon): قد يؤدي التهاب القولون الخاطف إلى تمدد القولون أو تمزقه، وهي حالة خطيرة تستدعي غالبًا تدخّلًا جراحيًا.

7-امراض الكبد: قد يحدث التهاب في القنوات الصفراوية أو الكبد، أو يتكوّن نسيج ندبي في الكبد.

8-سرطان القولون: يزيد التهاب القولون التقرّحي من خطر الإصابة بسرطان القولون، خاصةً إذا كان المرض يشمل القولون بالكامل أو استمر لفترة طويلة.

