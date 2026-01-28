روبيو: البرنامج الصاروخي الإيراني يُهدّد قواتنا بالمنطقة.. ولدينا خيارات لحمايتها

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن البرنامج الصاروخي الإيراني يمثل تهديدًا مباشرًا للقوات الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يمتلك “مجموعة من الخيارات” لحماية الجنود الأميركيين والمصالح والحلفاء في المنطقة.

وأوضح «روبيو» أن ما يجري حاليًا يعكس قدرة الولايات المتحدة على نشر أصول وإمكانات عسكرية في الشرق الأوسط لأغراض دفاعية، في مواجهة ما وصفه بتهديدات إيرانية محتملة ضد القوات الأمريكية.

وأشار إلى أن التحركات الأمريكية تندرج في إطار الردع وتعزيز الجاهزية العسكرية لحماية الأفراد والمنشآت.

واعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، أن أيام النظام الإيراني "باتت معدودة"، وذلك عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدخل عسكري في إيران، بحسب تقارير وسائل إعلام دولية.

وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء الروماني إيلي بولوغان إن "نظاما لا يستطيع البقاء في السلطة إلا من خلال العنف الصرف والإرهاب ضد شعبه، أيامه باتت معدودة".

وأضاف: "قد تكون المسألة مسألة أسابيع، لكن هذا النظام لا يملك شرعية للحكم".