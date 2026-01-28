تركيا توقف 6 أشخاص بتهمة التجسس السياسي والعسكري لصالح إيران

أوقفت السلطات التركية ستة أشخاص للاشتباه بتورطهم في أنشطة تجسس سياسي وعسكري لصالح إيران، في عملية أمنية نفذت في كل من إسطنبول وأنقرة، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب).

وذكرت الوكالة أن الموقوفين يواجهون اتهامات بالعمل ضمن شبكة يعتقد أنها كانت تجمع معلومات ذات طابع حساس لصالح جهات إيرانية، في إطار ما وصفته المصادر بـ"التجسس السياسي والعسكري".

وأوضحت المعطيات أن خمسة من الموقوفين يحملون الجنسية التركية، بينما الشخص السادس إيراني الجنسية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة المعلومات التي كانوا يستهدفونها أو الجهات التي يشتبه بتواصلهم معها.