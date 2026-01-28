قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يلامس 5000 دولار عالميا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 دولار في 2026
الأمم المتحدة: النقل القسري للفلسطينيين في الضفة جريمة حرب وقد يرقى لجريمة ضد الإنسانية
مسئول في حماس: مستعدون لتسليم حكم غزة إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية
ثروت سويلم: لن نلغي الهبوط مرة أخرى.. وما حدث الموسم الماضي كان استثنائيا
موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وأفضل الأدعية
بيراميدز والشرقية.. ثروت سويلم: لابد من دمج الأندية الاستثمارية مع الشعبية
ثروت سويلم يعلن شكل قرعة المرحلة الثانية للدوري.. وموعد انتهاء المسابقة
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
وزيرا خارجية تركيا وإيران يبحثان تهدئة التوترات الإقليمية

ملك ريان

أفاد موقع الكتائب بأن وزيري خارجية تركيا وإيران عقدا مباحثات تناولت الجهود المبذولة لتهدئة التوترات المتصاعدة في المنطقة، في ظل مرحلة دقيقة تشهدها الساحة الإقليمية نتيجة أزمات سياسية وأمنية متشابكة. وتأتي هذه المباحثات في إطار التحركات الدبلوماسية المتواصلة بين أنقرة وطهران، بهدف احتواء التصعيد ومنع انتقاله إلى مستويات أكثر خطورة.


 

وبحسب ما نُقل، ركز اللقاء على بحث التطورات الراهنة في عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث شدد الجانبان على أهمية الحوار السياسي كخيار أساسي لمعالجة الخلافات، بعيداً عن التصعيد العسكري أو السياسات التي من شأنها تعميق الأزمات. كما أكد الوزيران ضرورة دعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض حدة التوتر، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


 

وأكد الطرفان خلال المباحثات على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخلات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي. كما ناقشا سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في القضايا الإقليمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه دول الشرق الأوسط نتيجة النزاعات المستمرة والتغيرات السياسية المتسارعة.


 

وتأتي هذه المحادثات في وقت يشهد فيه الإقليم تصاعداً في حدة التوتر على أكثر من جبهة، الأمر الذي دفع العديد من القوى الإقليمية إلى تكثيف اتصالاتها السياسية والدبلوماسية، سعياً لاحتواء الأزمات ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع قد تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليميين. ويُنظر إلى التواصل التركي الإيراني باعتباره جزءاً من هذه الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع وفتح قنوات للحوار.


 

كما تناول اللقاء أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك القضايا الأمنية والاقتصادية، حيث شدد الوزيران على أن استقرار المنطقة يتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك بين دولها. وأكدا أن استمرار التنسيق والتشاور من شأنه أن يسهم في خلق مناخ أكثر استقراراً، ويفتح المجال أمام حلول سياسية مستدامة للأزمات القائمة.


 

وفي ختام المباحثات، جدد وزيرا خارجية تركيا وإيران التأكيد على التزام بلديهما بمواصلة الحوار والتنسيق خلال الفترة المقبلة، والعمل على دعم كل الجهود التي من شأنها تهدئة التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة في الأمن والسلام والتنمية

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

«ترند بالصدفة».. قصة دمية حصان باكي اجتاحت الصين وجذبت ملايين المستخدمين

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

