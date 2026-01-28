وزيرا خارجية تركيا وإيران يبحثان تهدئة التوترات الإقليمية

أفاد موقع الكتائب بأن وزيري خارجية تركيا وإيران عقدا مباحثات تناولت الجهود المبذولة لتهدئة التوترات المتصاعدة في المنطقة، في ظل مرحلة دقيقة تشهدها الساحة الإقليمية نتيجة أزمات سياسية وأمنية متشابكة. وتأتي هذه المباحثات في إطار التحركات الدبلوماسية المتواصلة بين أنقرة وطهران، بهدف احتواء التصعيد ومنع انتقاله إلى مستويات أكثر خطورة.





وبحسب ما نُقل، ركز اللقاء على بحث التطورات الراهنة في عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث شدد الجانبان على أهمية الحوار السياسي كخيار أساسي لمعالجة الخلافات، بعيداً عن التصعيد العسكري أو السياسات التي من شأنها تعميق الأزمات. كما أكد الوزيران ضرورة دعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض حدة التوتر، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.





وأكد الطرفان خلال المباحثات على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخلات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي. كما ناقشا سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في القضايا الإقليمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه دول الشرق الأوسط نتيجة النزاعات المستمرة والتغيرات السياسية المتسارعة.





وتأتي هذه المحادثات في وقت يشهد فيه الإقليم تصاعداً في حدة التوتر على أكثر من جبهة، الأمر الذي دفع العديد من القوى الإقليمية إلى تكثيف اتصالاتها السياسية والدبلوماسية، سعياً لاحتواء الأزمات ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع قد تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليميين. ويُنظر إلى التواصل التركي الإيراني باعتباره جزءاً من هذه الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع وفتح قنوات للحوار.





كما تناول اللقاء أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك القضايا الأمنية والاقتصادية، حيث شدد الوزيران على أن استقرار المنطقة يتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك بين دولها. وأكدا أن استمرار التنسيق والتشاور من شأنه أن يسهم في خلق مناخ أكثر استقراراً، ويفتح المجال أمام حلول سياسية مستدامة للأزمات القائمة.





وفي ختام المباحثات، جدد وزيرا خارجية تركيا وإيران التأكيد على التزام بلديهما بمواصلة الحوار والتنسيق خلال الفترة المقبلة، والعمل على دعم كل الجهود التي من شأنها تهدئة التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة في الأمن والسلام والتنمية