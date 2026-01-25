تركيا تنفي نشر نظام رادار في مطار دمشق الدولي لتنفيذ عمليات عسكرية

نفت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقارير التي تفيد بأن أنقرة نشرت نظام رادار في مطار دمشق الدولي لتنفيذ عمليات عسكرية.

وجاء في بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصالات في الرئاسية التركية: "الادعاءات بأن تركيا قامت بتركيب نظام رادار في مطار دمشق الدولي لتنفيذ عمليات عسكرية هي معلومات مضللة".

وأشار البيان إلى أن نظام رادار مراقبة الحركة الجوية المثبت في مطار دمشق يستخدم حصرا للأغراض المدنية.

وأكد أنه تم نشر هذا النظام بناء على طلبات واحتياجات السلطات السورية، ويهدف إلى تحسين كفاءة مراقبة المجال الجوي وضمان سلامة الطيران.

وشدد البيان أيضا على أن هذه التقارير مجرد تكهنات تهدف إلى تقويض علاقات تركيا مع الدول الصديقة والشقيقة والمجاورة. وحثت السلطات على تجاهل هذه المنشورات.

و يوم الأربعاء الماضي، ذكرت قناة i24 الإسرائيلية أن تركيا قامت بنشر نظام رادار عسكري متقدم في مطار دمشق الدولي.