زيلينسكي ورئيس ليتوانيا يبحثان قضايا سياسية مشتركة

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، اليوم الأحد، قضايا سياسية مشتركة مهمة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيسين في العاصمة الليتوانية فيلينوس، حيث وصل الرئيس الأوكراني صباح اليوم للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى ال163 ل"انتفاضة يناير".

ومن المقرر أن يعقد اجتماع ثلاثي بين زيلينسكي و ناوسيدا والرئيس البولندي كارول ناوروكسي بعد ظهر اليوم في فيلينوس، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة البولندية، رافال ليشكيفيتش، أن الرؤساء الثلاثة سيجتمعون ليس فقط للمشاركة في الفعاليات التذكارية، ولكن أيضًا لمناقشة قضايا سياسية مهمة.

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من محادثات مباشرة أجريت في أبو ظبي، شارك فيها مسئولون عسكريون وآخرون من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، وتركزت على المعايير المحتملة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بعد نحو أربع سنوات من اندلاعها.