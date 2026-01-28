إيران تتوعد برد غير مسبوق في حال تعرضت لهجوم أمريكي

أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن ردّ طهران سيكون "غير مسبوق" في حال تعرّضها لهجوم أمريكي، و ذلك بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "الوقت ينفد" أمام إيران.



وقالت البعثة في رسالة عبر منصة "إكس" إن "إيران مستعدة لحوار قائم على الاحترام والمصالح المتبادلة - لكن إذا دُفعت إلى ذلك، فستدافع عن نفسها وتردّ بشكل غير مسبوق".

و في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلنا أن أسطولا عسكريا أمريكيا ضخما يتجه بسرعة نحو المنطقة، في رسالة واضحة تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية واسعة.

من جانبه قال ترامب، في تغريدة على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" الأربعاء، إن "أسطولا ضخما يتحرك الآن باتجاه إيران وبسرعة كبيرة"، مضيفا أن هذا الأسطول "أكبر من ذلك الذي أُرسل سابقا إلى فنزويلا"، في إشارة إلى حجم القوة العسكرية التي تحشدها الولايات المتحدة في المرحلة الحالية.