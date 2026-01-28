قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. «زينة»: ليس حظًا أبدًا دائمًا يا الله
أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
شيخ الأزهر: المذهب الأشعري طوق نجاح لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يجتمع مع قيادات الوزارة ويتابع سير العمل وتطوير الأداء المؤسسي

جانب من الاجتماع
فرناس حفظي

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء ٢٨ يناير، مع مساعدي الوزير ومديري القطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لحسن سير العمل وتطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بكفاءة منظومة العمل داخل ديوان عام الوزارة. 

شدد الوزير عبد العاطي على دقة المرحلة التي تمر بها المنطقة وما تشهده من تحديات إقليمية ودولية متسارعة، مؤكداً أن وزارة الخارجية تضطلع بمسؤولية محورية في الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية، وهو ما يتطلب مواصلة الالتزام بالانضباط المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من خبرات الكوادر الدبلوماسية، مع إيلاء أولوية لتمكين الشباب وترسيخ ثقافة العمل الجماعي، بما يضمن استمرارية الدور الفاعل للوزارة في دعم السياسة الخارجية وخدمة المواطن. 

كما استعرض وزير الخارجية مجمل التحديات الراهنة وسبل التعامل معها بما يحقق المصلحة الوطنية ويسهم في إرساء الأمن والاستقرار، حيث شهد اللقاء نقاشاً حول تطورات الأزمات الإقليمية المختلفة وانعكاساتها المباشرة على المصالح المصرية.

وفي سياق متصل، ركز الوزير عبد العاطي على الأهمية المتزايدة للدبلوماسية الاقتصادية كأحد الركائز الأساسية لأولويات السياسة الخارجية، مشدداً على ضرورة تعزيز دور البعثات المصرية في الخارج في الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات، وتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن تكثيف التواصل مع مؤسسات الأعمال والمستثمرين، ومواصلة التنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتعظيم العائد الاقتصادي للتحرك الدبلوماسي.

واختتم وزير الخارجية الاجتماع بالتأكيد على أولوية رعاية مصالح الجاليات المصرية بالخارج، وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين عبر التوسع في رقمنة وتحديث المعاملات القنصلية، مشدداً على ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء في مكاتب التصديقات، وفتح قنوات اتصال مستدامة مع المصريين في الخارج للاستفادة من خبراتهم في دعم جهود التنمية الوطنية الشاملة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية وزارة الخارجية الكوادر الدبلوماسية البعثات المصرية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

