وزير الخارجية يجتمع مع قيادات الوزارة ويتابع سير العمل وتطوير الأداء المؤسسي

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء ٢٨ يناير، مع مساعدي الوزير ومديري القطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لحسن سير العمل وتطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بكفاءة منظومة العمل داخل ديوان عام الوزارة.

شدد الوزير عبد العاطي على دقة المرحلة التي تمر بها المنطقة وما تشهده من تحديات إقليمية ودولية متسارعة، مؤكداً أن وزارة الخارجية تضطلع بمسؤولية محورية في الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية، وهو ما يتطلب مواصلة الالتزام بالانضباط المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من خبرات الكوادر الدبلوماسية، مع إيلاء أولوية لتمكين الشباب وترسيخ ثقافة العمل الجماعي، بما يضمن استمرارية الدور الفاعل للوزارة في دعم السياسة الخارجية وخدمة المواطن.

كما استعرض وزير الخارجية مجمل التحديات الراهنة وسبل التعامل معها بما يحقق المصلحة الوطنية ويسهم في إرساء الأمن والاستقرار، حيث شهد اللقاء نقاشاً حول تطورات الأزمات الإقليمية المختلفة وانعكاساتها المباشرة على المصالح المصرية.

وفي سياق متصل، ركز الوزير عبد العاطي على الأهمية المتزايدة للدبلوماسية الاقتصادية كأحد الركائز الأساسية لأولويات السياسة الخارجية، مشدداً على ضرورة تعزيز دور البعثات المصرية في الخارج في الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات، وتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن تكثيف التواصل مع مؤسسات الأعمال والمستثمرين، ومواصلة التنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتعظيم العائد الاقتصادي للتحرك الدبلوماسي.

واختتم وزير الخارجية الاجتماع بالتأكيد على أولوية رعاية مصالح الجاليات المصرية بالخارج، وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين عبر التوسع في رقمنة وتحديث المعاملات القنصلية، مشدداً على ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء في مكاتب التصديقات، وفتح قنوات اتصال مستدامة مع المصريين في الخارج للاستفادة من خبراتهم في دعم جهود التنمية الوطنية الشاملة.