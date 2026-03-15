سقوط أصحاب 6 مخابز استولوا على 38 جوال دقيق مدعم في حملات تموينية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط أصحاب 6 مخابز بطنطا والمحلة الكبرى وبسيون وقطور، استولوا على 38 جوال دقيق بلدى مدعم، وقاموا بالتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.

حملات تموينية

تلقى ناصر العفيفى، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية من ضبط أصحاب 6 مخابز بطنطا والمحلة الكبرى وكفر الزيات وبسيون، استولوا على 38 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

ردع مخالفين

تم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

حملات مرورية مكبرة وغرامات فورية

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن هذه الحملات ستستمر بشكل مكثف، وأن الوزارة والمديرية لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين.

وأوضح أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تحتاج إلى تكاتف الجميع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.