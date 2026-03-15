إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

أصيب 9 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بنطاق قرية دندرة التابعة لمركز قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، نتج عنه إصابة ٩ أشخاص من مستقلى السيارة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق بعد رفع السيارة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات، إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



