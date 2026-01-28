وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين على متن سفينة بحرية في ايران

فى إطار اهتمام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج برعاية المصريين بالخارج وضمان امنهم وسلامتهم، وفى ضوء تداول مقطع فيديو لمواطن مصري على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية، وجه الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية بسرعة قيام القطاع القنصلي والمصريين بالخارج بمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المصريين.

وصرح السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج فى هذا السياق، أنه تم توجيه مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتواصل الفوري مع السلطات الإيرانية حيث تبين تواجد أربعة مواطنين مصريين على متن السفينة (ريم الخليج) بميناء بندر عباس جنوب إيران، والتي تم احتجازُها قبالة سواحل جزيرة "قُشم الإيرانية".

وقد تم تكليف أحد أعضاء مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتوجه فوراً إلى الميناء المُحتجز به السفينة المذكورة لتقديم المساعدات القنصلية والقانونية اللازمة، والعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.