توقعات أمريكية بتفاهمات تجارية إيجابية مع كندا.. وتحذير من تسييس المفاوضات

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وكندا تتجهان نحو الوصول إلى “وضع جيد” فيما يتعلق بالقضايا التجارية العالقة بين البلدين، في إشارة إلى أجواء إيجابية تسبق جولة محادثات مرتقبة.

وأوضح باسنت أن التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق تقدم ملموس في الملفات التجارية المشتركة، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين واشنطن وأوتاوا، في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط الجانبين على صعيد التجارة والاستثمار.

كما وجه الوزير الأمريكي تحذيرا إلى كندا من إثارة أي نزاع سياسي قبيل انطلاق المباحثات المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده لا تعتزم الدخول في اتفاقية تجارة حرة مع الصين بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال كارني في تصريحات صحفية: "بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (CUSMA)، نلتزم بعدم الدخول في اتفاقيات تجارة حرة مع الدول التي لا تمتلك نظام اقتصاد سوق دون إخطار الشركاء مسبقا. ليس لدينا مثل هذه الخطط فيما يتعلق بالصين أو أي اقتصاد آخر لا يملك نظام اقتصاد السوق".

وأشار أيضا إلى أنه تم حل "بعض القضايا" التي ظهرت في العلاقات الكندية الصينية خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي تصريحات كارني بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن كندا تدمر نفسها بنفسها من خلال التعاون مع الصين.

وأكد أنه إذا توصلت كندا إلى اتفاق مع الصين، فإن جميع السلع الكندية المستوردة إلى الولايات المتحدة ستخضع فورا لرسوم جمركية بنسبة 100%.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية (CBC) أن كارني كان يشير في حديثه إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع بكين بشأن السيارات الكهربائية والمنتجات الزراعية وغيرها.