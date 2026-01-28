قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. «زينة»: ليس حظًا أبدًا دائمًا يا الله
أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
شيخ الأزهر: المذهب الأشعري طوق نجاح لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توقعات أمريكية بتفاهمات تجارية إيجابية مع كندا.. وتحذير من تسييس المفاوضات

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وكندا تتجهان نحو الوصول إلى “وضع جيد” فيما يتعلق بالقضايا التجارية العالقة بين البلدين، في إشارة إلى أجواء إيجابية تسبق جولة محادثات مرتقبة.

وأوضح باسنت أن التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق تقدم ملموس في الملفات التجارية المشتركة، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين واشنطن وأوتاوا، في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط الجانبين على صعيد التجارة والاستثمار.

كما وجه الوزير الأمريكي تحذيرا إلى كندا من إثارة أي نزاع سياسي قبيل انطلاق المباحثات المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده لا تعتزم الدخول في اتفاقية تجارة حرة مع الصين بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال كارني في تصريحات صحفية: "بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (CUSMA)، نلتزم بعدم الدخول في اتفاقيات تجارة حرة مع الدول التي لا تمتلك نظام اقتصاد سوق دون إخطار الشركاء مسبقا. ليس لدينا مثل هذه الخطط فيما يتعلق بالصين أو أي اقتصاد آخر لا يملك نظام اقتصاد السوق".

وأشار أيضا إلى أنه تم حل "بعض القضايا" التي ظهرت في العلاقات الكندية الصينية خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي تصريحات كارني بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن كندا تدمر نفسها بنفسها من خلال التعاون مع الصين.

وأكد أنه إذا توصلت كندا إلى اتفاق مع الصين، فإن جميع السلع الكندية المستوردة إلى الولايات المتحدة ستخضع فورا لرسوم جمركية بنسبة 100%.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية (CBC) أن كارني كان يشير في حديثه إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع بكين بشأن السيارات الكهربائية والمنتجات الزراعية وغيرها.

وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت الولايات المتحدة الولايات المتحدة وكندا واشنطن وأوتاوا الولايات المتحدة والمكسيك وكندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

جناح الأزهر

عالم أزهري: المذهب الأشعري قائم على التوازن بين العقل والنقل

جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

«متميزون» سابع اللقاءات التفاعلية للأطفال بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الشيخ خالد الجندي

إعجاز بياني.. خالد الجندي يوضح الفرق بين لفظي الناس والإنسان في القرآن

بالصور

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

فيديو

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد