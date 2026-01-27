كندا والهند تتعهدان بتوسيع التجارة في النفط والغاز

تعهدت كندا والهند بتوسيع التجارة في النفط والغاز مع إعادة تنشيط البلدين لعلاقتهما بعد فتور دبلوماسي.

وبحسب وكالة بلومبرج، ذكر بيان مشترك أنه ستلتزم أوتاوا بشحن المزيد من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال (LNG) وغاز البترول المسال (LPG) إلى الهند، في حين سترسل نيودلهي المزيد من المنتجات البترولية المكررة إلى كندا، بعد اجتماع بين وزير الطاقة الكندي تيم هودجسون ووزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري.

وقال هودجسون - خلال أسبوع الطاقة الهندي في جوا اليوم الثلاثاء - : "نرى فرصة للعمل مع الهند"، مصبفًا : "نقوم الآن ببناء خطوط أنابيب إلى الساحل الغربي ونحن نتطلع إلى بناء المزيد و لن نستخدم طاقتنا أبدا للإكراه".

ويجتمع الوزراء في القمة، مستغلين الحدث لإعادة إطلاق "حوار وزاري حول الطاقة".

وظلت الآلية، التي كانت ذات يوم القناة الرئيسية للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين، خاملة وسط نزاع متفجر حول مقتل ناشط كندي من السيخ.

ويمثل هذا الدفع المتجدد أحد الجهود الرئيسية التي يبذلها رئيس الوزراء مارك كارني لتنويع أسواق التصدير الكندية في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

كما يعكس تحول حكومته نحو الدبلوماسية البراجماتية التي تحتل المرتبة الأولى في الاقتصاد مع الشركاء الآسيويين الرئيسيين.