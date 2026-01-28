تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران| إيران تتوعد برد غير مسبوق.. وترامب يحذر: الوقت ينفد

شهدت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا حادا في الخطاب السياسي؛ بعدما تبادلت واشنطن وطهران تهديدات مباشرة حملت نبرة غير مسبوقة، وسط تحذيرات من تدهور إضافي في الأوضاع الإقليمية.

وأكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن طهران «سترد على أي هجوم عليها بطريقة لم تحدث من قبل»، في رسالة واضحة تعكس استعداد إيران للتعامل بقوة مع أي تحرك عسكري محتمل ضدها.

وفي المقابل، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته، محذرا إيران من أن «الوقت ينفد»، وأن «الهجوم القادم سيكون أشدّ».

وأعرب ترامب، في الوقت ذاته، عن أمله في أن تعود طهران إلى مسار المفاوضات.

وقال، في تصريحات حديثة، إن «أسطولا ضخمًا يتجه نحو إيران، يتحرك بسرعة وقوة وحماس وعزم»، موضحا أن التشكيل البحري تقوده حاملة الطائرات العملاقة «أبراهام لينكولن»، وأنه أكبر من الأسطول الذي أُرسل سابقًا إلى فنزويلا.

وأضاف: «آمل أن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات قريبا، وتوافق على اتفاق عادل ومتكافئ، خالٍ من الأسلحة النووية، ويخدم مصلحة جميع الأطراف»، مؤكدا أن «الوقت ينفد، والأمر في غاية الأهمية».

وتابع الرئيس الأمريكي ملوحا بتداعيات عسكرية خطيرة، قائلا إن إيران سبق أن تجاهلت دعوات لإبرام اتفاق، في إشارة إلى ما وصفه بـ«عملية مطرقة منتصف الليل» التي قال إنها خلفت «دمارا هائلا»، محذرا من أن «الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير» داعيا طهران إلى عدم السماح بتكرار ذلك.