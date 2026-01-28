قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
ثروت سويلم: المرحلة الثانية للدوري بنظام القرعة.. ومراعاة الاستعداد لكأس العالم
كيف تؤثر ارتفاعات الذهب والفضة على قيمة العملات؟
هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
مقتل منفذ عملية طعن في القدس المحتلة
تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا للتوسع بمشروعات تنمية حقول البترول
بعد ارتفاع الأسعار.. الحكومة تكشف حقيقة نقص المعروض من الدواجن بالأسواق
طعن قضائي من متضرري الأحوال الشخصية لإلزام الحكومة بعرض القانون على مجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: أسطول ضخم يتجه نحو إيران والوقت ينفد لإبرام اتفاق

ترامب
ترامب
أ ش أ

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إيران بهجوم "أشدّ وطأة" من الضربات التي أمر بها ضد المواقع النووية الإيرانية في يونيو الماضي، إذا لم توافق طهران على اتفاق لكبح برنامجها النووي.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "أسطول ضخم يتجه إلى إيران. يتحرك بسرعة، بقوة وحماس وعزم كبيرين. إنه أسطول أكبر، بقيادة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا. وكما هو الحال مع فنزويلا، فهو جاهز ومستعد وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة، وبقوة وعنف إذا لزم الأمر".

وأضاف بقوله "نأمل أن تجلس إيران سريعًا إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف - خالٍ من الأسلحة النووية - اتفاق يصب في مصلحة جميع الأطراف. الوقت ينفد، إنه أمر بالغ الأهمية!"

وقال ترامب إنه إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فقد تشن الولايات المتحدة هجومًا أشد فتكًا من هجومها السابق في يونيو الماضي، حين قصفت مواقع نووية متعددة بقنابل خارقة للتحصينات .

وأضاف ترامب يوم الأربعاء: "كما قلت لإيران من قبل، أبرموا اتفاقًا! لم يفعلوا، فكانت هناك عملية ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران. الهجوم القادم سيكون أشد فتكًا! لا تسمحوا بتكرار ذلك. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!"

أكد مسؤول أمريكي لشبكة سي بي إس نيوز، يوم الثلاثاء، أن مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"، التي تضم الحاملة وثلاث مدمرات، قد دخلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، والتي تشمل الشرق الأوسط والمياه المحيطة بإيران، على الرغم من أنها لم تصل بالضرورة إلى موقع انتشارها النهائي المُحدد.

ترامب الضربات النووية الإيرانية

