الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران: إذا ما تعرضنا للضغط فسندافع عن انفسنا وسنرد بقوة لم يسبق لها مثيل

إيران
إيران
محمود نوفل

أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن طهران مستعدة للحوار القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في بيان مقتضب لها : إذا ما تعرضت إيران للضغط فستدافع عن نفسها وسترد بقوة لم يسبق لها مثيل.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في وقت لاحق من البوم ، شددت على أن بلادها تأمل في حل كل الأمور عبر الطرق الدبلوماسية ، مضيفة: "لكننا مصممون وأشداء في الدفاع عن بلدنا ومصالح شعبنا.

وقالت فاطمة مهاجراني، في تصريحات لها: لن نبدأ أي حرب لكن سنتخذ أي إجراء تراه قواتنا المسلحة مناسباً للدفاع عن بلدنا".

وأضافت مهاجراني: لا نهاب أبداً أي مواجهة وإذا ما ارتفعت ألسنة النيران فإنها ستحرق المنطقة والعالم بأسره.

ومنذ قليل، صرح  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أسطول ضخم يتجه نحو إيران ويتحرك بسرعة، مشيرا إلى أنه أكبر من ذلك الذي أرسل إلى فنزويلا.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب، في تصريحات له: نأمل أن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات ونأمل أن تتفاوض إيران على اتفاق عادل ومنصف.

وأضاف ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير لا تسمحوا بتكرار ذلك و الوقت ينفد وكما قلت لإيران من قبل أبرموا اتفاقا.

وفي وقت لاحق، أعلنت القوات الأمريكية أنها ستنفذ مناورة جوية تمتد لعدة أيام في الشرق الأوسط، على خلفية التوتر المتصاعد مع إيران، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية.

من جانبه، قال الفريق ديريك فرانس، قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، إن هذه التدريبات تتيح للعسكريين إثبات قدرتهم على "الانتشار والعمل وتنفيذ طلعات قتالية في ظروف صعبة، بدقة وأمان، وبالتعاون مع الشركاء".

يأتي الإعلان بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "أسطولًا” يتجه نحو إيران، مع تلويحه بإمكانية اتخاذ عمل عسكري".

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية ، بأن مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وصلت بالفعل إلى المنطقة.

ورغم ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة، أن ترامب لا يزال يدرس خياراته بشأن إيران، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

