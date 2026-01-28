قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
ثروت سويلم: المرحلة الثانية للدوري بنظام القرعة.. ومراعاة الاستعداد لكأس العالم
كيف تؤثر ارتفاعات الذهب والفضة على قيمة العملات؟
هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
مقتل منفذ عملية طعن في القدس المحتلة
تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا للتوسع بمشروعات تنمية حقول البترول
بعد ارتفاع الأسعار.. الحكومة تكشف حقيقة نقص المعروض من الدواجن بالأسواق
طعن قضائي من متضرري الأحوال الشخصية لإلزام الحكومة بعرض القانون على مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متحدث الحكومة الإيرانية: إذا ارتفعت ألسنة النيران فستحرق العالم بأسره

إيران
إيران
محمود نوفل

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن بلادها تأمل في حل كل الأمور عبر الطرق الدبلوماسية ، مضيفة: "لكننا مصممون وأشداء في الدفاع عن بلدنا ومصالح شعبنا.

وقالت فاطمة مهاجراني، في تصريحات لها: لن نبدأ أي حرب لكن سنتخذ أي إجراء تراه قواتنا المسلحة مناسباً للدفاع عن بلدنا".

وأضافت مهاجراني: لا نهاب أبداً أي مواجهة وإذا ما ارتفعت ألسنة النيران فإنها ستحرق المنطقة والعالم بأسره.

ومنذ قليل، صرح  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أسطول ضخم يتجه نحو إيران ويتحرك بسرعة، مشيرا إلى أنه أكبر من ذلك الذي أرسل إلى فنزويلا.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب، في تصريحات له: نأمل أن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات ونأمل أن تتفاوض إيران على اتفاق عادل ومنصف.

وأضاف ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير لا تسمحوا بتكرار ذلك و الوقت ينفد وكما قلت لإيران من قبل أبرموا اتفاقا.

وفي وقت لاحق، أعلنت القوات الأمريكية أنها ستنفذ مناورة جوية تمتد لعدة أيام في الشرق الأوسط، على خلفية التوتر المتصاعد مع إيران، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية.

من جانبه، قال الفريق ديريك فرانس، قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، إن هذه التدريبات تتيح للعسكريين إثبات قدرتهم على "الانتشار والعمل وتنفيذ طلعات قتالية في ظروف صعبة، بدقة وأمان، وبالتعاون مع الشركاء".

يأتي الإعلان بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "أسطولًا” يتجه نحو إيران، مع تلويحه بإمكانية اتخاذ عمل عسكري".

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية ، بأن مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وصلت بالفعل إلى المنطقة.

ورغم ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة، أن ترامب لا يزال يدرس خياراته بشأن إيران، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

إيران الحكومة الإيرانية أمريكا ترامب يو إس إس أبراهام لينكولن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

ترشيحاتنا

الملحن الراحل محمد رحيم

١٢ فبراير الحكم على أرملة الملحن محمد رحيم في تهديد وابتزاز شقيقه

هيروين

دفاع المتهمة بحيازة الهيروين يطالب ببراءة موكلته لبطلان القبض واصطناع حالة التلبس

اصطدام أتوبيس سياحي بعلامات الارتفاع

تفاصيل اصطدام أتوبيس سياحي بعلامات الارتفاع في إمبابة.. صور

بالصور

«ترند بالصدفة».. قصة دمية حصان باكي اجتاحت الصين وجذبت ملايين المستخدمين

الحصان الباكي
الحصان الباكي
الحصان الباكي

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد