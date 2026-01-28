بعثة إيران بالأمم المتحدة تؤكد استعداد طهران للحوار وسط دعوات لخفض التوتر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. «زينة»: ليس حظًا أبدًا دائمًا يا الله
أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
شيخ الأزهر: المذهب الأشعري طوق نجاح لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
ملك ريان

أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن طهران مستعدة للدخول في حوار، في إشارة تعكس موقفاً دبلوماسياً يفتح الباب أمام مسارات سياسية تهدف إلى خفض التوترات القائمة على الساحة الإقليمية والدولية. وجاء هذا التصريح في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية والاتصالات غير المعلنة بين أطراف دولية فاعلة، وسط قلق متزايد من اتساع رقعة الأزمات في المنطقة.

وأكدت البعثة الإيرانية أن مبدأ الحوار يظل خيارًا أساسيًا في السياسة الخارجية لطهران، مشددة على أن أي مفاوضات محتملة يجب أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع مراعاة المصالح المشتركة. وأشارت إلى أن إيران لطالما دعت إلى حلول سياسية وسلمية للخلافات، معتبرة أن التصعيد لا يخدم استقرار المنطقة ولا يحقق مصالح شعوبها.

ويأتي هذا الموقف في ظل أجواء دولية تتسم بالحساسية، مع تصاعد التوتر في أكثر من ملف، من بينها القضايا الإقليمية والأمنية، إضافة إلى الملف النووي الإيراني الذي لا يزال محل نقاش وجدال بين طهران وعدد من العواصم الغربية. وترى أطراف دبلوماسية أن إعلان الاستعداد للحوار قد يمثل رسالة موجهة للمجتمع الدولي تؤكد رغبة إيران في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، رغم الخلافات العميقة القائمة.

في المقابل، يشير مراقبون إلى أن نجاح أي حوار محتمل يتطلب تهيئة مناخ سياسي ملائم، وتقديم ضمانات متبادلة تضمن جدية الأطراف المشاركة، خصوصاً في ظل تجارب سابقة لم تفضِ إلى نتائج ملموسة. كما يؤكدون أن الحوار، إذا ما انطلق، قد يسهم في تهدئة الأوضاع وفتح آفاق جديدة للتفاهم بشأن ملفات عالقة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وتعكس تصريحات بعثة إيران لدى الأمم المتحدة رغبة طهران في تأكيد حضورها الدبلوماسي داخل المنظمة الدولية، وإبراز استعدادها للتفاعل مع المبادرات السياسية المطروحة. 

ويبقى السؤال مطروحاً حول مدى تجاوب الأطراف الأخرى مع هذا الموقف، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية تترجم هذا الاستعداد إلى مسار تفاوضي فعلي يسهم في تعزيز الاستقرار وتخفيف حدة التوترات القائمة.

