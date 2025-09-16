التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

التهاب القولون التقرحى يصيب بشكل رئيسي الأمعاء الغليظة، لكن يمكن أن تظهر أعراض خارج الجهاز الهضمي تُعرف باسم “الأعراض خارج المعوية”.

ومن أبرز الأعراض التي قد يعاني منها المصابون:

- تشنجات في البطن.

- ألم البطن.

- فقر الدم.

- براز مصحوب بالدم.

- إسهال مزمن.

- حمى.

- وجود مخاط في البراز.

- الإحساس بالضغط أو الامتلاء في فتحة الشرج.

- الحاجة الملحة للتبرز.

- فقدان الوزن.

لا يوجد علاج نهائي لالتهاب القولون التقرحي حاليًا، لكن الأدوية وتغييرات نمط الحياة يمكن أن تساعد في السيطرة عليه، وغالبًا ما يمر المرض بفترات نشاط وهدوء (انتكاسة وهدوء)، والالتزام بالعلاج يُعد من أهم الوسائل لتقليل فرص الانتكاس.

خطوات عملية لإدارة المرض:

- الانتباه للنظام الغذائي وتدوين الأطعمة في دفتر لملاحظة ما يسبب الأعراض.

- وضع خطة علاجية مع الطبيب المتخصص.

- شرب كميات كافية من الماء والسوائل يوميًا.

- تقليل التوتر قدر الإمكان.

- إعطاء الأولوية للراحة والنوم الجيد.

- المتابعة الدورية مع الطبيب للرعاية الروتينية والمتخصصة.

- الاستعانة بالعلاج النفسي عند الحاجة.

- ممارسة نشاط بدني منتظم خفيف التأثير (مثل المشى أو اليوجا).

- الاهتمام بالصحة النفسية من خلال التأمل، الكتابة، أو أي وسيلة مناسبة لإدارة الضغوط.