.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

كشفت المجمعة ‏المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن تقريرها الجديد ‏لشهر أكتوبر، والذي يضم عدد المركبات ‏التي تم ‏التأمين الإلزامي عليها ‏داخل السوق المحلي المصري.

كما أكد تقرير مؤسسة الأهرام الصادر عن المجمعة، ‏خلال شهر أكتوبر ‏لعام 2025، أنه تم ‏ترخيص ‏‏73038 مركبة ‏"زيرو"، وأن إجمالي ‏‏المركبات التي ‏صدرت لها وثائق تأمينية 9263 مركبة موديل 2022 ‏‏‏و4117 مركبة موديل 2023 و4819 مركبة موديل ‏‏2024 و28109 ‏‏مركبة موديل 2025 ‏و26730 مركبة موديل 2026‏.‏

وبلغت ‏تراخيص عدد المركبات في مصر التى تم ترخيصها مستعمله ‏‏347067، والمركبات الزيرو 73038 مركبة، و‏مركبات الجمرك 19061‏.

واحتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة المركز الأول ‏في التراخيص "جديد ومستعمل" بعدد 2721 مركبة، ثم مدينة نصر بعدد 1895، ثم ‏حدائق الأهرام بعدد 1838، ثم وحدة مرور أكتوبر بعدد ‏1615، ثم الأميرية بعدد 1519، كما سجل منفذ السلوم 14403 ‏مركبات، ونويبع 1427 وسفاجا ‏1054.

احتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة المركز الأول في ‏تسجيل السيارات " الزيرو" حيث استقبلت 1937 سيارة، تليها وحدة مرور مدينة نصر 1510 ثم وحدة مرور ‏حدائق الأهرام 1421 ثم وحدة مرور فيصل 1350 ‏سيارة ثم الأميرية 1217 سيارة.

كما احتل منفذ ‏السلوم المركز الأول في تسجيل مركبات الجمارك، حيث استقبل 15834 سيارة ونويبع ‏‏1225 سيارة وطابا 757‏ سيارة.