.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن تقريرها الجديد لشهر أكتوبر، والذي يضم عدد المركبات التي تم التأمين الإلزامي عليها داخل السوق المحلي المصري.
كما أكد تقرير مؤسسة الأهرام الصادر عن المجمعة، خلال شهر أكتوبر لعام 2025، أنه تم ترخيص 73038 مركبة "زيرو"، وأن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 9263 مركبة موديل 2022 و4117 مركبة موديل 2023 و4819 مركبة موديل 2024 و28109 مركبة موديل 2025 و26730 مركبة موديل 2026.
وبلغت تراخيص عدد المركبات في مصر التى تم ترخيصها مستعمله 347067، والمركبات الزيرو 73038 مركبة، ومركبات الجمرك 19061.
واحتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة المركز الأول في التراخيص "جديد ومستعمل" بعدد 2721 مركبة، ثم مدينة نصر بعدد 1895، ثم حدائق الأهرام بعدد 1838، ثم وحدة مرور أكتوبر بعدد 1615، ثم الأميرية بعدد 1519، كما سجل منفذ السلوم 14403 مركبات، ونويبع 1427 وسفاجا 1054.
احتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة المركز الأول في تسجيل السيارات " الزيرو" حيث استقبلت 1937 سيارة، تليها وحدة مرور مدينة نصر 1510 ثم وحدة مرور حدائق الأهرام 1421 ثم وحدة مرور فيصل 1350 سيارة ثم الأميرية 1217 سيارة.
كما احتل منفذ السلوم المركز الأول في تسجيل مركبات الجمارك، حيث استقبل 15834 سيارة ونويبع 1225 سيارة وطابا 757 سيارة.